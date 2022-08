Vi ricordate di loro a Temptation Island? Cos’è successo dopo il programma: colpo di scena

Hanno partecipato a Temptation Island, vi ricordate? Non tutti sanno cos’è successo dopo il programma: colpo di scena.

Non è estate senza Temptation Island, vero? Come darvi torto! In onda da diversi anni, il docu-reality delle coppie era diventato un vero e proprio appuntamento fisso, ma da quando è stato definitivamente cancellato dai palinsesti tv il suo pubblico ne sente terribilmente la mancanza.

Concentrato sulle avventure di diverse coppie che sceglievano di mettere a dura prova il proprio sentimento, Temptation Island ha visto alternarsi nel corso delle sue edizioni diversi protagonisti. Tra questi, i suoi spettatori non possono fare a meno di ricordare Valentina ed Oronzo. La giovanissima coppia siciliana ha preso parte al docu-reality delle coppie nel corso dell’edizione del 2018, ma ancora adesso continua ad essere viva nella mente dei suoi ammiratori. Ricordate, infatti, quando la giovane Valentina scelse di abbandonare il programma in anticipo? Il suo fidanzato Oronzo non aveva avuto un atteggiamento piacevole nei confronti della single che aveva scelto e la De Biasi ha ritenuto necessario chiedere il falò di confronto immediato. Cos’è successo, però, dopo anni? Com’è cambiata la vita di Valentina ed Oronzo oggi? Colpo di scena!

Ricordate Valentina ed Oronzo di Temptation Island? Cos’è successo dopo il programma

La prova ‘Temptation Island’, purtroppo, non è andata a buon fine per Valentina ed Oronzo. Seppure intenzionati a rafforzare ancora di più il loro rapporto, la giovane siciliana è stata spettatrice di alcune immagini poco piacevoli da parte del suo compagno, decidendo di chiedere il confronto con netto anticipo. I due, come ricorderete, hanno scelto di uscire ugualmente insieme dal programma e di ricostruire piano piano il loro rapporto. Ad oggi, cosa sappiamo sul loro conto? Oronzo e Valentina sono ancora una coppia? In molti se lo chiedono, ma vediamo cosa abbiamo appena scoperto!

Tra Oronzo e Valentina c’è stato il lieto fine e non solo! A distanza di anni dal programma di Canale 5, infatti, i due continuano a stare insieme. E ad essere innamoratissimi. Fate molta attenzione, però: il loro rapporto di coppia si è rafforzato ancora di più con l’arrivo della loro prima figlia. Nel Dicembre scorso, infatti, è nata la piccola Giulia!

Insieme a Giulia, Oronzo e Valentina formano una famiglia davvero perfetta.

Non è l’unica sorpresa..

Se Oronzo e Valentina continuano a vivere serenamente la loro storia d’amore ed hanno messo su famiglia, anche un’altra ex coppia di Temptation Island sta pensando al proprio futuro. Proprio recentemente, infatti, vi abbiamo parlato di due giovanissimi ragazzi che hanno preso parte al programma di Canale 5 diversi anni fa e che, ad oggi, appaiono più innamorati che mai tanto raggiungere uno splendido traguardo insieme.