Sabrina Salerno, chi è il marito e come si sono incontrati: il retroscena che non tutti conoscono sulla coppia.

La grande popolarità è arrivata negli anni Ottanta- Novanta, ma ancora oggi Sabrina Salerno è una vera e propria star. La showgirl ha fatto ballare fan di tutta Europa con le sue hit, ma oggi non vogliamo parlare della sua illustre carriera.

Da Sexy Girl a Boys, le sue canzoni le conosciamo tutti, ma si può dire lo stesso della sua vita privata? Ebbene, non tutti sanno che nella vita della Salerno c’è una persona speciale, alla quale è legata da ben 30 anni. I due sono convolati a nozze nel 2006 e sono più uniti che mai, lontani dal gossip e amanti della privacy. Nei giorni scorsi, però, la coppia ha fatto uno strappo alla regola, raccontato alcuni retroscena della loro storia d’amore in un’intervista a Il Corriere della Sera. Sapete come si sono conosciuti? Vi raccontiamo tutto.

Chi è il marito di Sabrina Salerno: ecco come si sono conosciuti

Si chiama Enrico Monti. è un imprenditore nel settore tessile ed è il marito della splendida Sabrina Salerno. I due sono insieme da 30 anni, ma si sono sposati soltanto 16 anni fa, nel 2016. Si sono incontrati per la prima volta ad una cena, in compagnia di altre persone, ben 31 anni: all’epoca Enrico lavorava come discografico. Da lì a poco nacque la collaborazione di lavoro e, successivamente, l’amore.

“Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme mi sono accorta subito che era qualcosa e che era importante”, ha raccontato la showgirl a Il Corriere. La coppia, però, non ha avuto un inizio semplice. Quando ha incontrato Sabrina, Enrico era sposato da poco ed aveva un bambino di pochi mesi. “Io pure ero fidanzata. Ma l’amore non lo spieghi con la logica. Io in lui avevo visto l’amore salvifico”, ha dichiarato la showgirl. Che è mamma di Luca Maria, nato 18 anni fa dal loro matrimonio: all’epoca delle nozze di mamma e papà, il piccolo aveva due anni.

E dell’amore con Enrico e della sua splendida famiglia, Sabrina ne ha parlato anche nel corso di una puntata della passata edizione di Ballando con le stelle. La showgirl genovese, in coppia con Samuel Peron, è stata una delle concorrenti più amate e talentuose dell’edizione. “Stimo molto mio marito perché per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica, ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile”, ha raccontato Sabrina in una clip della trasmissione di Milly Carlucci.

Sabrina ha spiegato che, nei suoi momenti di buio, vede la luce proprio grazie a Enrico e a suo figlio: “Mi sono aggrappata al loro amore”.