Uomini e donne, bordata a Maria De Filippi e al programma dall’ex cavaliere: ecco le sue parole al riguardo.

A settembre partirà la nuova edizione di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi si è concluso con la precedente a fine maggio con la scelta dei tronisti. Scelte che hanno avuto un lieto fine ma non per tutti questo è proseguito. Valeria Cardone e Matteo Ranieri si sono lasciati dopo qualche settimana.

L’ex corteggiatrice l’ha annunciato per prima sui social con un messaggio e dopo alcune ore è arrivato anche quello dell’ex tronista. Erano già settimane che i due non apparivano più insieme e le voci di una rottura erano diventate sempre più forti. Tornando alla nuova edizione che partirà a breve, in queste settimane si è parlato molto di presunti ritorni e di possibili addii. Al momento non c’è nessuna certezza, bisogna attendere l’inizio per scoprire con i nostri occhi chi sarà presente delle vecchie conoscenze nel parterre femminile e in quello maschile.

Scopriremo anche chi saranno i nuovi tronisti e troniste. Sembrerebbe però esserci una novità, naturalmente si tratta solo di un’indiscrezione, infatti si è vociferato che Ida Platano potrebbe avere un ruolo diverso all’interno del programma, e assumere quello di opinionista. Notizia questa ancora da confermare. In questi anni ne abbiamo visti di protagonisti. A Tal proposito qualcuno che ha fatto parte di Uomini e donne per molto tempo avrebbe rilasciato parole non del tutto positive nei confronti del programma. Ma entriamo nel dettaglio e vediamo che cosa ha detto.

Uomini e donne, bordata dell’ex cavaliere a Maria de Filippi e al programma: che cosa ha detto

In questi anni, da quando Uomini e donne ha esordito in televisione abbiamo avuto modo di conoscere tanti cavalieri e dame e tanti tronisti e troniste. Abbiamo seguito i loro percorsi, ci siamo affezionati a loro. Negli ultimi giorni uno dei cavalieri che ha avuto una certa importanza nel programma ha rilasciato delle dichiarazioni non proprio positive.

La notizia è stata riportata da Amedeo Venza che ha ripreso le parole dell’ex protagonista in una storia social. Secondo quanto ripotato, Giorgio Manetti avrebbe parlato del programma mettendo in evidenza il suo cambiamento: “Il programma è cambiato molto. In realtà molti programmi mi sembrano caduti in basso”, avrebbe dichiarato. Giorgio avrebbe aggiunto che Maria De Filippi non vuole fare format di filosofia e cultura ma di puro intrattenimento.

L’ex cavaliere ha spiegato che oggi solitamente gli capita di vedere al massimo mezz’ora di puntata, perchè non vedrebbe sostanza. Giorgio a quanto pare sembrerebbe aver notato un cambiamento di Uomini e donne avvenuto in questi anni e avrebbe dichiarato che Maria De Filippi voglia portare in onda format di intrattenimento e non di cultura e filosofia. Questo quanto riportato da Amedeo Venza nelle sue storie instagram.