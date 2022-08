Valentina Ferragni, la decisione lascia tutti senza parole: riguarda il suo fidanzato

Valentina Ferragni, la decisione lascia tutti di stucco: riguarda il suo fidanzato.

Oggi Valentina Ferragni è un’affermata influencer tant’è che sui social è seguita da oltre 4 milioni di follower. La sorella di Chiara Ferragni ha in qualche modo seguito le sue orme a differenza di Francesca che invece, nonostante sia attiva sui social, ha preferito dedicarsi ad altro, laureandosi in Odontoiatria e Protesi dentaria e si è specializzata in Chirurgia orale.

Anche Valentina è laureata, ha conseguito il titolo di studio nel 2015 in Linguaggio dei Media all’università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Dopo la laurea il suo percorso è stato tutto in salita, è entrata pienamente a far parte del mondo della moda, infatti molte volte vediamo che è presente agli eventi importanti dove partecipa anche Chiara. E’ proprio lei a farlo sapere pubblicando scatti del momento e mostrando i meravigliosi look scelti per l’occasione.

Ma oltre a lavorare nella moda è diventata anche un’imprenditrice. Valentina ha creato un brand di gioielli dove è possibile acquistare orecchini e bracciali e la particolarità di questi accessori non passa inosservata, i colori sono sgargianti e mai banali. Per quanto riguarda la vita privata, da molti anni è fidanzata con Luca Vezil. Anche il suo compagno ha intrapreso l’attività di influencer e di social media strategist, inoltre è un igienista mentale. Nelle ultime ore proprio Luca ha fatto sapere dell’importante decisione presa.

Valentina Ferragni, la decisione riguarda il suo fidanzato: cosa ha raccontato sui social

Valentina Ferragni è famosissima ed è amata da migliaia di persone che la seguono sui social. Da molti anni è fidanzata con Luca Vezil. La coppia si mostra spesso insieme in teneri momenti e tutte le immagini sono da incorniciare.

Il mestiere di Luca è quello di igienista mentale ma negli ultimi anni ha intrapreso la strada di influencer, essendo seguitissimo, e di social media strategist. Proprio quest’ultimo, nelle ultime ore, ha fatto sapere dell’importante decisione presa. Ma di che cosa si tratta? Nulla di grave sia chiaro, la relazione tra Valentina e Luca procede a gonfie vele ma per qualche settimana saranno lontani, il motivo? Vezil lo fa sapere sui social attraverso un lungo messaggio.

A quanto pare, come riporta, per la prima volta dopo 9 anni lui e Valentina non passeranno le vacanze estive insieme. Ha ricevuto una proposta di lavoro molto importante che, come spiega, non poteva assolutamente rifiutare e che lo terrà lontano dall’Italia per tutto il mese di agosto: “In tutto questo Vale è stata non solo la mia grande supporter ma anche la mia più grande spinta perchè accettassi il lavoro”. La coppia aveva organizzato un viaggio incredibile ma le occasioni per farlo ci saranno in futuro. Per questo motivo, Luca e Valentina hanno trascorso gli ultimi giorni insieme. L’influencer Termina il messaggio con una dolcissima dedica: “Ti amo amore, tu sai”.