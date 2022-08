Vite al limite, la trasformazione di Diana Bunch fa scalpore: guardatela qui, è impressionante

La trasformazione di Diana Buch durante e dopo Vite al Limite fa grande scalpore: guardatela qui, è davvero impressionante.

La storia di Diana Bunch di Vite al Limite è stata tra quelle più drammatiche di tutte e dieci le edizioni del programma, ma anche tra quelle che più ha portato risultati. Fattasi conoscere dal pubblico del docu-reality con un peso che superava i 270 kg, la donna è uscita dalla clinica di Houston con un peso a due cifre.

Quante volte vi abbiamo detto che il passato di ciascuno di noi può fortemente condizionare il presente? È quello che succede alla stragrande maggioranza dei pazienti del dottor Nowzaradan. Divenuti obesi per via di un passato drammatico, ciascuno di loro nasconde una storia particolare alle spalle. È l’esempio di Larry, che ha dovuto far fronte a diversi tragici lutti, oppure a Lisa Ebberson, divenuta vedova nel bel mezzo dello show. Tra tutte le storie difficili che, però, sono state raccontate nel corso degli anni, non si può fare a meno di ricordare anche quella di Diana Bunch, protagonista di Vite al Limite nel corso della sua quinta stagione. A sconvolgere tutti, infatti, non è stata solo il motivo che l’ha spinta ad ingrassare sempre di più, ma anche la sua incredibile trasformazione. Seppure la foto che siamo riusciti a rintracciare sia piuttosto datata, non abbiamo potuto fare a meno di quanto la donna sia apparsa completamente diversa rispetto agli inizi del suo percorso in clinica. Pronti a vederla?

La trasformazione choc di Diana Bunch a Vite al Limite: clamoroso!

Ce ne sono state di trasformazioni sconvolgenti a Vite al Limite, ma questa di Diana Bunch è stata tra quelle che più ha fatto scalpore. Da un massimo di 273 kg, la donna è uscita dalla clinica di Houston completamente trasformata, pesandone solo 81. Un record imbattibile, da come si può chiaramente comprendere, e che ha lasciato tutti senza parole.

La storia di Diana è tra quelle che non può non essere menzionata! Molestata da due ragazzi più grandi di lei, la Bunch ha trovato nel cibo il suo unico conforto. Arrivata all’età di 56 anni ed impossibilitata a fare qualsiasi cosa, si è resa conto che se avesse continuato a mangiare sarebbe morta. Così ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan, che subito l’ha rimessa in riga. Com’è diventata oggi? Diana, purtroppo, non è molto attiva sui suoi canali social e non ci è dato sapere come sia diventata a distanza di tempo. Siamo riusciti a rintracciare,però, questa foto caricata su Twitter nel 2018. Volete vederla anche voi? Guardate qui:

Davvero sconvolgente, non credete? Ci auguriamo che ancora oggi, nonostante gli anni passati, Diana non abbia perso la voglia di pensare un po’ a se stessa.