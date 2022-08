Attimi di terrore per Alessia Marcuzzi, ha rischiato la vita: l’ha salvata la moglie di Facchinetti

Alessia Marcuzzi, attimi di terrore per la conduttrice che ha rischiato la vita: l’ha salvata la moglie di Francesco Facchinetti

L’ex conduttrice Mediaset, Alessia Marcuzzi, è rimasta coinvolta in uno spiacevole episodio che ha messo a rischio la sua vita. A salvarla, è stata Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti.

Attimi di terrore quelli vissuti dalla conduttrice prossima a sbarcare in Rai. Alessia Marcuzzi è rimasta vittima di un incidente che ha messo a rischio la sua vita. Tutto è accaduto nel giro di pochi minuti, per fortuna la prontezza di Wilma Faissol, moglie del suo ex compagno, ha avuto la meglio ed ha salvato la conduttrice. Ha documentato il tutto sui social con uno scatto che le ritrae insieme, Alessia Marcuzzi ha così raccontato come è andata. Attimi di terrore per l’amatissima conduttrice.

Paura per Alessia Marcuzzi, attimi di terrore per la conduttrice: “Ieri sera ladyfacchinetti mi ha salvata“

Un momento di panico che ha gettato Alessia Marcuzzi nel terrore. Il brutto episodio del quale è stata protagonista, ha messo a rischio la vita della conduttrice salvata dalla moglie del suo ex compagno. Con un post sui social, Alessia Marcuzzi ha condiviso pubblicamente la brutta esperienza che si è ritrovata a vivere pochi giorni fa e con parole dolcissime ha poi voluto ringraziare Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti. La modella brasiliana è riuscita a tirare in salvo la conduttrice televisiva.

Alessia Marcuzzi si trova in questi giorni a Londra insieme a suo marito, Paolo Calabresi Marconi ed i figli Tommaso e Mia e la coppia formata da Francesco Facchinetti e Wilma Faissol. E’ proprio in terra londinese che la conduttrice ha vissuto attimi di vero terrore perché ha rischiato la vita. E con un post pubblicato sui social, ha raccontato come è andata.

Tutti insieme si trovavano in un ristorante a Londa, intenti a cenare: “Un pezzo di polpo mi si è bloccato nella trachea. Non riuscivo più a respirare. Mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto“, ha scritto la Marcuzzi nella lunga didascalia sotto il post che la ritrae insieme alla Faissol.

“Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimpasto completamente intatto e ho ripreso a deglutire“.

Tutto quanto è avvenuto nel giro di pochissimi istanti, come la stessa conduttrice televisiva ha scritto. Ha poi voluto ringraziare la donna con la quale in questi anni ha instaurato un ottimo rapporto, Wilma. “Mi hai salvato la vita. Non lo dimenticherò mai“.