Beautiful anticipazioni: Liam fa una richiesta shock a Thomas, da non credere; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Puntate ricche di colpi di scena, quelle di Beautiful in onda attualmente in Italia. Dopo la confessione di Liam sulla morte di Vinny, è arrivata la scoperta di Paris in merito alla relazione clandestina tra Carter e Quinn.

Mettiamo un attimo da parte la passione scoppiata tra i ‘Quarter’ e parliamo di Liam, che sta vivendo un vero e proprio incubo in prigione. Nonostante non sia stato lui il colpevole della morte di Vinny e sia stato un incidente, il giovane Spencer è stato arrestato, proprio come il papà Bill. Cosa accadrà adesso? Ebbene, di tutto, come sempre quando si tratta di Beautiful. E, in particolare, ci sarà un colpo di scena che riguarderà Thomas Forrester, nemico storico di Liam. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa succederà, continuate a leggere.

Beautiful anticipazioni: Thomas va a trovare Liam in carcere, avviene l’impensabile

Nonostante l’insistenza di Bill, Liam ha ceduto e ha raccontato tutto al tenente Baker in merito alla notte dell’incidente di Vinny. Una verità che, inevitabilmente, ha portato all’arresto di entrambi gli Spencer, con grande stupore di tutti. Nessuno poteva immaginare che chi ha investito Vinny, lasciandolo in strada, fosse proprio Liam, anche se, come sappiamo, l’idea di scappare e nascondere ogni traccia è stata di Bill. Chi è rimasto particolarmente turbato dalla notizia è, chiaramente, Thomas, miglior amico di Vinny. Cosa farà ora che ha scoperto che il colpevole è Liam?

Ebbene, ben presto il figlio di Ridge Forrester si recherà proprio in prigione, per un faccia a faccia con quello che è il suo storico rivale in amore. Un faccia affaccia che inizierà in maniera accesa: Thomas attaccherà Liam, arrabbiato per tutto ciò che è successo al suo amico. Si ritroverà di fronte, però, un Liam molto sofferente, che ammetterà di voler pagare assolutamente per aver causato la morte di Walker. Thomas si calmerà sempre di più e sarà sorpreso da un richiesta ben precisa da parte del giovane Spencer. Liam chiederà proprio a Thomas di prendersi cura e stare vicino a Hope e ai bambini mentre lui sarà in prigione. Una richiesta impensabile, dati i trascorsi tra i due, ma il delicato momento riavvicinerà i due rivali: Thomas assicurerà di stare accanto a loro e Liam gliene sarà grato.

Un colpo di scena assolutamente incredibile, ma non sarà l’unico che riguarda questo duo! Thomas, infatti, avrà un ruolo cruciale in merito alla scarcerazione di Liam. Sarà proprio lui a scoprire qualcosa di incredibile riguardo la dinamica dell’incidente che ha causato la morte di Vinny. Se volete saperne di più, continuate a seguirci!