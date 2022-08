Bitter Sweet, non crederete ai vostri occhi: ecco com’è oggi l’attrice interprete di Manami

In Bitter Sweet ha interpretato Manami, la ricordate? Ecco l’attrice in uno scatto social che non tutti hanno visto.

Negli ultimi anni sono andate in onda diverse serie televisive turche e tutte hanno avuto grande fortuna. Così è accaduto per Bitter Sweet che ha tenuto incollati alla tv i telespettatori con la sua storia d’amore tra Ferit Aslan, interpretato dall’attore Can Yaman, e Nazli, vestita dall’attrice Ozge Gurel.

La giovane è una studentessa universitaria che sogna di poter aprire un suo ristorante, mentre Ferit è un ricco uomo d’affari ed ha in gestione la Pusula Holding. Come avviene l’incontro fra i due? Nazli comincia a lavorare per l’uomo come chef personale ed è così che si innamorano. Purtroppo lei cerca di allontanarsi, perchè a causa di sua sorella si è trovata coinvolta in una bugia. Infatti Asuman ha rubato dei documenti che trattavano del caso del piccolo Bulut, nipote di Ferit rimasto orfano, per darli a Demet e Hakan.

Quando Ferit capisce che qualcuno ha preso quei documenti cerca di scoprire il colpevole. Tutti i personaggi di Bitter Sweet hanno lasciato il segno, dai principali a quelli che sono apparsi meno in scena. Vi ricordate di Manami? E’ l’insegnante di Nazli e sarà grazie a lei che quest’ultima troverà un posto dove poter dare vita al suo sogno, aprire un ristorante. A distanza di alcuni anni, avete visto com’è oggi l’attrice?

Bitter Sweet, ecco com’è oggi l’attrice interprete di Manami: lo scatto mai visto prima

In Bitter Sweet abbiamo seguito la storia d’amore di Nazli e Ferit ma ci siamo lasciati coinvolgere anche dalle vicende degli altri personaggi. Per esempio, ricordate Manami? Nella serie è l’insegnante di Nazli, le due instaurano un bel rapporto tanto che la donna le trova un posto da acquistare dove poter realizzare il suo ristorante.

Manami ad un certo punto entra a far parte della vita anche degli altri protagonisti, dato che insieme alla giovane prende in gestione il locale. E accade che, nel corso della trama, troverà anche l’amore. Ricordate che cosa è accaduto? Alla fine della serie l’insegnante e Engin, amico e collega di Ferit, diventano una coppia, cosa che nessuno almeno inizialmente avrebbe immaginato. Infatti Engin era preso da Fatos, la migliore amica della protagonista ma la loro relazione non diventa una favola. Ad oggi sono passati più di 4 anni dall’ultima volta che abbiamo seguito la serie avete visto com’è l’attrice che ha interpretato Manami?

Eccola in uno scatto social che non tutti avranno visto. E’ stata lei a pubblicarlo sul suo canale instagram dove condivide tante foto personali. Ayumi Takano è l’attrice che abbiamo apprezzato in Bitter Sweet. Guardando lo scatto per qualche dettaglio è diversa e nella vita di tutti i giorni è molto più giovane rispetto al personaggio portato in scena. Voi avete seguito la trama?