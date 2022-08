Clarissa Selassié senza trucco e filtri: al naturale lascia tutti senza parole

Clarissa Selassiè lascia tutti i follower senza parole mostrandosi senza trucco e senza filtri: in questo scatto al naturale è bellissima.

In queste ultime settimane Jessica, Lulù e Clarissa sono finite al centro di varie notizie che le vedevano protagoniste a Tale e quale show. Tutti coloro che le seguono speravano nella loro presenza nel programma di Carlo Conti ma quando il presentatore ha svelato i nomi dei concorrenti della nuova edizione c’è stata una grande delusione.

Non saranno presenti nel format ma sicuramente se questa esperienza è venuta meno ne arriveranno altre come già sta accadendo. Clarissa è la più piccola delle sorelle. Abbiamo avuto modo di conoscerla meglio al Grande Fratello Vip dove inizialmente erano entrate a far parte del reality come concorrente unico. Jessica ha trionfato nella sesta edizione, Lulù è arrivata ad un passo dal confronto finale, mentre Clarissa è stata eliminata dalla casa qualche mese prima. Un volta fuori dal reality la sua presenza non è passata inosservata, infatti diverse volte Alfonso Signorini l’ha interpellata, in particolare in riferimento a delle affermazioni che più volte ha lasciato su instagram.

E’ giovanissima ma con un carattere molto forte e deciso. L’ex concorrente è molto attiva sui social e aggiorna i suoi migliaia di follower pubblicando scatti e storie. Qualche giorno fa ha condiviso una foto nelle sue ig in cui possiamo ammirarla senza trucco e senza filtri.

Senza trucco e senza filtri, Clarissa Selassié al naturale lascia tutti senza parole

Clarissa è la più piccola delle sorelle Selassiè ma non la meno schietta. Abbiamo avuto modo di apprezzare il suo bel carattere sia all’interno della casa del Grande Fratello Vip sia fuori. Nelle ultime settimane non ha usato mezzi termini e in alcune storie instagram ha parlato della nuova edizione del reality dicendo chiaramente ciò che pensa.

Ha raccontato che voleva fare l’opinionista e che nonostante i suoi 20 anni era pronta a dire la sua: “Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare e mettere una figura peperina come me. Credo che la televisione si debba un po’ svecchiare perchè quest’anno la più giovane ha 60 anni”. L’ex concorrente ha detto la sua senza peli sulla lingua. Già quando era nella casa e poi un volta fuori il suo seguito sui social è cresciuto e oggi è seguitissima. Ed è sul suo canale che aggiorna i follower raccontando dei progetti futuri, rispondendo alle loro curiosità e pubblicando storie e scatti. Qualche giorno fa ha lasciato tutti senza parole condividendo una sua foto in cui si mostra senza trucco e senza filtri.

Eccola al naturale mentre è al mare e indossa un costume dai colori diversi e dalla particolare fantasia. Clarissa è giovanissima e non ha bisogno di usare trucco e accessori, è bella anche senza make up.