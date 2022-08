E’ la terza moglie di Boateng, sapete cosa fa nella vita? Il retroscena sulla splendida compagna del calciatore.

Si sono conosciuti la scorsa estate e sono già marito e moglie. Kevin Boateng non ha perso tempo a chiedere la mano alla sua Valentina, che ha sposato lo scorso 12 giugno 2022, con una doppia cerimonia a Radincondoli, in Toscana, e nella realtà virtuale del Metaverso.

Una gioia immensa per la coppia, che si mostra spesso sui social, più unita ed affiatata che mai. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore all’ex calciatore rossonero, dopo la separazione da Melissa Satta? Non tutti sanno che Valentina è la terza moglie di Boateng, conosciamola meglio.

Chi è Valentina Fradegrada, la terza moglie di Kevin Boateng

Si chiama Valentina Fradegrada ed è la terza donna che Kevin Prince Boateng porta all’altare. Prima del matrimonio con Melissa Satta, terminato nel 2020 e dal quale è nato il piccolo Maddox, Boateng è stato sposato con Jenny, una ragazza di origini tedesche. I due sono convolati a nozze nel 2007 e dal loro amore è nato il primogenito del calciatore, Jermain – Prince. Ma nel suo cuore, oggi, c’è spazio solo per Valentina, che da quasi due mesi è lady Boateng. La proposta era arrivata lo scorso dicembre e, il 12 giugno, finalmente le nozze da sogno, sulle colline senesi, attorniati da circa cento invitati. Cosa sappiamo della splendida Valentina?

Originaria di Bergamo, Valentina vive a Milano e ha 30 anni. È una giovane imprenditrice, laureata in Fashion design, marketing e grafica, e impegnata nel campo della moda, oltre che cinque volte campionessa italiana di arti marziali. Una passione, quella per la moda, nata molti anni fa, con l’apertura del suo blog nel 2009. Nel 2017 ha invece dato vita al suo brand di costumi da bagno, Upside down bikini, e l’anno dopo ha debuttato anche come cantante, col singolo Lo so fare, in collaborazione con Fishball, Christina Bevertello e Razihel. Risale a due anni fa, invece, ma nascita di VF Foundation, un’associazione che raccoglie fondi per aiutare enti benefici. Non è tutto: la Fradegrada ha dato vita ad un’attività imprenditoriale anche insieme a Boateng. Di cosa si tratta?

Si tratta di Fradegrada Wine, l’etichetta di vini creata proprio da Kevin Boateng e Valentina Fradegrada. “Valentina e Prince si conoscono e, uniti dalla stessa passione, hanno un’idea. Decidono di creare insieme due bottiglie di vino. Verrà chiamato Fradegrada, come se lo immagina lui, perfetto per l’etichetta”, si legge sul sito ufficiale del brand.

Un amore in continua crescita, quello tra Valentina e il calciatore dell’Herta Berlino, che secondo un’indiscrezione potrebbero presto diventare genitori. Nei giorni scorsi, i fan hanno notato una foto che sembra essere un’ecografia, all’interno della cover del cellulare della Fradegrada. Una semplice svista o presto arriverà il dolce annuncio?