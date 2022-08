Flavia Pennetta racconta il dramma vissuto: “Caduta in terra, svenuta”, il doloroso retroscena che non tutti conoscono sull’ex tennista.

Una coppia tra le più belle e solide del mondo dello sport. Parliamo di quella formata da Flavia Pennetta e Fabio Fognini, i due numeri uno del tennis, uniti dalla passione per lo sport e da un profondo amore.

Un sentimento nato da un’amicizia, che man mano si è trasformata in una favola d’amore. I due si sono sposati nel giugno del 2016 a Ostuni, nel Salento, terra natale di lei e sono genitori di tre figli, Federico, nato nel 2017, Farah, nata a fine 2019, e Flaminia, l’ultima arrivata, nel novembre del 2021. Una famiglia meravigliosa, quella di Flavia, che non potrebbe essere più felice di così. La sua vita sentimentale, però, non è sempre stata rose e fiori. A raccontarlo è stata proprio la campionessa di tennis, in una lunga intervista a il Corriere della Sera. La Pennetta ha rivelato alcuni dettagli drammatici di un momento davvero difficile con cui ha dovuto fare i conti. In seguito, le sue parole.

Il dramma di Flavia Pennetta: “Ho perso 11 chili in sei giorni”, il racconto

Oggi Flavia Pennetta è felicemente sposata con Fabio Fognini, ma, in passato, ha vissuto momenti decisamente bui a causa del suo ex fidanzato. Lo ha raccontato a Il Corriere della Sera, a cui, per la prima volta, ha rivelato i dettagli del tradimento subito dall’ex tennista numero uno al mondo, lo spagnolo Carlos Moya.

Un tradimento di cui si parlò molto, ma come lo ha scoperto Flavia? Con un messaggio inviatole da Carlos proprio mentre era in campo: la Pennetta ha sbirciato il telefonino durante una pausa e ha letto il messaggio di Moya, “Chiamami”. “Oddio è morto qualcuno, penso. Ho perso l’incontro in cinque minuti, lo richiamo: cosa è successo? Tutto bene, dice lui, però sono uscite delle foto con una mia amica ad Amsterdam. E cosa state facendo, chiedo? Ci baciamo, risponde”.

È in questo modo che l’ex tennista ha scoperto tutto e, per lei, fu un durissimo colpo. “Sono caduta in terra, svenuta. Ho perso 11 chili in sei giorni, non mangiavo, non dormivo, non respiravo. L’avevo idealizzato, dopo l’ho capito”, racconta Flavia, che oggi, a distanza di anni, ringrazia il suo ex perché, se fosse rimasta con lui, avrebbe smesso di giocare molto prima, non vincendo tuti i trofei conquistati nel corso della sua straordinaria carriera.

Una parentesi dolorosa, ma che oggi fa assolutamente parte del passato. Con Fabio Fognini, oggi, Flavia Perretta è più felice che mai: “È un buon compagno di vita, il marito che mi aspettavo. Siamo due persone molto più simili di quello che appare”, ha dichiarato.