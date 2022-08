Mara Venier parla di Sanremo e lascia tutti di stucco con le sue dichiarazioni; cosa ha rivelato l’amatissima conduttrice.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv, quasi una di famiglia per i telespettatori italiani. Non a caso per molti è la ‘zia Mara’. Telespettatori che non vedono l’ora di rivedere Mara Venier in tv, al timone della sua unica e inimitabile Domenica In.

Niente paura: il contenitore domenicale di Rai Uno sarà uno dei primi programmi a tornare in onda dopo il consueto stop estivo. E la conduttrice veneta, dopo le meritate vacanze, tornerà a fare compagnia al suo pubblico ogni domenica, tra approfondimenti di attualità e intrattenimento. Ma c’è la possibilità di vederla al timone del Festival di Sanremo? A rispondere a questa domanda è stata proprio lei, in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco le sue parole.

Mara Venier sul Festival di Sanremo: le dichiarazioni non passano inosservate

Dopo un anno di grandi successi in televisione, Zia Mara si gode il meritato relax, in attesa di una nuova ricchissima edizione di Domenica In. E sarà l’edizione numero 14 per la Venier, che supera il record di Pippo Baudo, al timone di 13 edizioni della trasmissione Rai.

“Squadra che vince non si cambia, andiamo avanti così, allo stesso modo”, ha spiegato la Venier a TV Sorrisi e Canzoni, felici e orgogliosa di condurre ancora una volta Domenica In. E lo farà ancora per molto, fin quando il pubblico gradirà, ha ammesso. Come ha ammesso, con la sua solita schiettezza, di non essere in alcun modo intenzionata a condurre il Festival di Sanremo. Il motivo?

“Sanremo? Fossi matta. Non sono una da Sanremo: a me piace stare seduta, chiacchierare. Lì con tutti gli occhi puntati addosso mi verrebbe un’ansia incredibile, peggio che al matrimonio di Matano”, ha dichiarato la conduttrice. Che ha officiato, con tanta emozione, le nozze del suo caro amico giornalista e il suo compagno, l’avvocato Riccardo Mannino.

Insomma, niente palco dell’Ariston per la Zia Mara, ma non temete: la conduttrice non ha alcuna intenzione di andare in pensione finché il suo pubblico la vorrà in tv. E sappiamo bene che il pubblico non si stancherà mai e poi mai di lei!

Cosa sappiamo di Sanremo 2023

Non ci sarà Mara Venier ma ci sarà Chiara Ferragni sul palco della kermesse canora più famosa del nostro Paese. È lei la prima co conduttrice annunciata da Amadeus, che affiancherà il conduttore nella prima e nell’ultima serata del festival, il 7 e l’11 febbraio. Con Amadeus, per tutte e cinque le serate, ci sarà anche Gianni Morandi, a tutti gli effetti conduttore della settantatreesima edizione. I big in gara saranno 25, tre dei quali saranno i vincitori di Sanremo Giovani.