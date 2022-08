Michele Morrone si mostra con un costume dal prezzo esorbitante: quanto costa il modello indossato dal famoso attore.

È uno degli attori più amati del momento. Grazie al ruolo di Massimo Torricelli nel film erotico 365 ha raggiunto il successo a livello mondiale, raggiungendo quasi 15 milioni di followers su Instagram. Parliamo proprio di lui, Michele Morrone, che ben presto tornerà in scena con il terzo capitolo del film che narra le vicende di Massimo e Laura.

Nel frattempo, l’attore continua ad essere attivo sui suoi canali social, dove è solito postare foto e video delle sue giornate. E, in questo periodo, non mancano gli scatti in costume. Una pioggia di likes per l’affascinante artista pugliese, che, diverse settimane fa, ha sfoggiato un costume molto semplice, ma super griffato. Curiosi di scoprire di più sullo slip bianco? Vi sveliamo tutto.

Michele Morrone in costume sui social: quanto costa lo slip bianco

Un successo planetario, quello raggiunto da Michele Morrone grazie al ruolo di protagonista di 365. Il thriller polacco tratto dai best seller di Blanca Lipinska ha conquistato tutti e gran merito è proprio dell’attore nato a Melegnano. Che, in poco tempo, è diventato famoso in tutto il mondo, crescendo a vista d’occhio anche sui social. Ed è proprio lì che, molto spesso, l’attore delizia i fan con scatti che racchiudono tutto il suo fascino.

Come quelli postati a inizio estate, lo scorso giugno, durante una giornata di sole e relax in piscina. Per l’occasione, Michele Morrone ha scelto un costume bianco molto semplice, modello slip. Come si legge dalla didascalia allegata, si tratta di un capo firmato Dolce e Gabbana, un brand del quale l’attore ha fatto da testimonial come modello. Quanto costa lo slip con laccetto?

Come riporta Fanpage,it, sul sito della Maison, il prezzo è di 175 euro. E voi, che team siete per le vostre giornate in spiaggia: costume a boxer o slip?

365, quando esce il terzo capitolo

Come abbiamo detto, manca poco all’uscita della terza ed ultima parte della saga erotica con protagonista Michele Morrone. Il film, dal titolo I prossimi 365 giorni ( The Next 365 days), sarà disponibile su Netflix a partire dal 22 agosto 2022. Ad annunciarlo, con un post Instagram, è stato proprio Morrone, insieme a Simone Susinna, che nella pellicola interpreta Marcelo Nacho Matos. Un terzo capitolo che arriva dopo solo pochi mesi dall’uscita del secondo film, disponibile dal 26 aprile 2022. Cosa sappiamo della trama di I prossimi 365 giorni? Non molto, ma quel che è certo è che rivedremo in scena tutti i protagonisti principali, compresa Anna Maria Sieklucka nel ruolo di Laura. Il secondo film della saga polacca è terminato proprio con una sparatoria, durante la quale Laura è stata colpita. Ma niente paura: non è morta!