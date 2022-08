Mondo del cinema in lutto, è morto il celebre attore: messaggio straziante della figlia

È morto l’amatissimo attore diventato famoso in una serie poliziesca simbolo degli anni ’80: il dolore della figlia in un post su Facebook.

Tutti lo ricordano per il ruolo che ha interpretato in ben 158 episodi e otto stagioni in una iconica serie tv americana degli anni ’80. La sua carriera però fu molto più ricca ed include i telefilm più rappresentativi di quell’epoca: Love Boat, Las Vegas, Kojak, Starsky and Hutch, Night Court, Hangin’ With Mr. Cooper, Rude Awakening, You Take the Kids, Fact Checkers Unit, Walker – Texas Ranger e Sanford andn Son.

Purtroppo, domenica 7 agosto sua figlia ha annunciato la sua tragica scomparsa, avvenuta al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, con un post su Facebook. “Era circondato dalla famiglia mentre lasciava questo mondo. Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario”, si legge nello straziante messaggio. A portarlo via per sempre, ad 83 anni, è stato un incidente stradale avvenuto a Lynwood, in California.

Tanti i messaggi di cordoglio giunti attraverso i social da parte di amici e colleghi tra cui quello della scrittrice e regista Tina Andrews: “Era circondato dalla sua famiglia dopo aver subito un incidente d’auto questo fine settimana. Era un uomo dolce e un bravo attore che ha dato grandi feste”.

Addio all’amato volto del cinema: è morto il famoso attore simbolo degli anni ’80

La star che purtroppo non c’è più è l’attore Roger E. Mosley, interprete del mitico TC, ovvero Theodore Calvin, pilota di elicotteri che gestisce il charter turistico Island Hoppers nel telefilm Magnum P.I. Qui ha recitato insieme a Tom Selleck, altra icona di quell’epoca. Con il collega si ritrovò a condividere di nuovo il set quando entrambi lavorarono alla quinta stagione della serie Las Vegas.

Non tutti sanno che Mosley era davvero un pilota privato di elicotteri, ma in Magnum P.I. non gli fu permesso di pilotare il velivolo, che fu invece guidato da un altro pilota. Il celebre elicottero MD 500D che abbiamo visto nella serie fu restaurato nel 2013, all’HAI Heli-Expo di Las Vegas, con tanto di cerimonia.

Sposato con Antonietta, l’attore era padre di tre figli. Una di loro, Ch-a, ha dedicato un lungo post su Facebook al ricordo del genitore: “Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario. Odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome. È tempo di celebrare l’eredità che ha lasciato per tutti noi. Ti amo papà, anche tu mi hai amato”, si legge a corredo di due foto del padre che ritraggono l’attore ai tempi di Magnum P.I. e in tempi più recenti.

Nella sua lunga ed intensa carriera, Mosley ha recitato anche in diversi film per il cinema tra cui McQ, The Greatest, Heart Condition, The Mack e Hit Man.

Una perdita dolorosa per tutti, per la quale ci stringiamo attorno alla sua famiglia.