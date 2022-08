Prima di Vite al limite pesava quasi 300 kg: oggi è bellissima e ha migliaia di followers su Instagram; la straordinaria trasformazione della paziente.

Il titolo originale è My 600 lb life, ma tutti noi conosciamo il programma come Vite al limite. È la trasmissione di Real Time che segue il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti gravemente obesi, che decidono di dare una svolta alla propria vita, rivolgendosi alla clinica di Houston.

Clinica dove lavora il dottor Younan Nowzaradan, medico chirurgo che segue personalmente i pazienti nel corso dei mesi. Il percorso di divide in varie fasi: si inizia con una dieta e, quando il paziente raggiunge il peso idoneo per sottomettersi all’operazione, si procede con l’intervento di chirurgia bariatrica. I casi con cui il dottor Now si trova a fare i conti sono sempre molto delicati: si tratta di persone che non riescono neanche a deambulare o a scendere le scale, per via dell’eccessivo peso. Tra le storie più sconvolgenti c’è quella di cui vi parliamo oggi. Una giovane ragazza che, prima di Vite al limite, pesava quasi 300 kg: oggi è incantevole. Scopriamo di più.

Dopo Vite al Limite è diventata una star: cambiamento shock per Amber

Di trasformazioni clamorose ne abbiamo viste tantissime nel corso di Vite al Limite. Tra queste c’è senza dubbio quella di Amber Rachdi, una delle pazienti che è rimasta maggiormente impressa nelle menti dei telespettatori. La sua storia è stata raccontata per la prima volta a luglio del 2015, nel primo episodio della terza stagione del programma. Quando si è presentata nella trasmissione, Amber aveva solo 23 anni ma pesava poco meno di 300 kg. Come molti pazienti di Vite al Limite, trovava nel cibo una valvola di sfogo ai suoi problemi e un modo per evadere dalla realtà: Amber soffriva di attacchi di ansia e non aveva un gran rapporto con i suoi genitori.

Le sue condizioni di salute erano letteralmente ‘al limite’, a tal punto che i medici le avevano detto che sarebbe morta prima dei suoi 30 anni. È stato a questo punto che la ragazza ha deciso di dare una svolta alla propria vita e di provare a riprendersi. Riuscendoci alla grande! Grazie all’aiuto del dottor Now, Amber ha perso molto peso e, nel corso degli anni, è arrivata a perdere più di 180 kg!

Anche dopo la trasmissione, la Rachdi ha continuato a seguire uno stile di vita sano, per mantenere la sua nuova linea. Amber oggi sembra un’altra persona ed è una vera e propria star sui social: il suo canale Instagram conta ben 241 mila followers, con i quali condivide diversi scatti e momenti delle sue giornate. Ecco alcune foto pubblicate nell’ultimo post:

Eh si, oggi Amber è davvero incantevole. Uno dei risultati più clamorosi tra quelli raccontati da Vite al Limite. E voi, avevate mai seguito la sua storia?