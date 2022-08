Si è ritirata dal mondo del cinema e adesso ammette: “Non lavo quasi mai il viso”

Si è ritirata dal mondo del cinema e svela com’è proseguita la sua vita, ammettendo: “Non lavo quasi mai il viso”.

E’ sempre difficile accettare che un personaggio del mondo dello spettacolo che per anni abbiamo seguito in televisione e al cinema scelga di ritirarsi dalle scene. Soprattutto i fan sfegatati restano spiazzati nell’apprendere una tale notizia.

Negli ultimi anni non sono mancati coloro che hanno deciso di percorrere una strada diversa da quella del mondo dello spettacolo. Allontanarsi spesso dal gossip diventa necessario, c’è chi per esempio preferisce dedicarsi alla famiglia o chi vuole affrontare una vita nuova distante dai riflettori. Accade anche per le serie tv o per le soap opere, quando chiudono i battenti dopo anni che hanno accompagnato il pubblico accettare di non vederle più in onda è un brutto colpo.

Accade perchè ci affezioniamo alla trama, spesso ci immedesimiamo in quello che viene portato in scena, seguiamo con attenzione le storie dei vari personaggi ed è per questo che, quando un attore di una data fiction decide di allontanarsi dal mondo della televisione e del cinema è sempre difficile per i fan accettarlo. Negli ultimi anni ha spiazzato la scelta del ritiro dalle scene di una delle attrici più amate. Da quando però ha lasciato i riflettori conduce una vita diversa, si sente libera e ha ammesso pubblicamente di non lavarsi quasi mai il viso.

Si è ritirata dal mondo del cinema e adesso ammette pubblicamente: “Non lavo quasi mai il viso”

Nel 2015 ha fatto sapere del suo ritiro dal mondo del cinema anche se dopo 8 anni dalla decisione, proprio qualche settimana fa, abbiamo appreso del suo ritorno alla recitazione in un film di Netflix.

Da quando ha scelto di porre i riflettori lontano dalla sua vita ha vissuto in maniera molto diversa, ha dichiarato di sentirsi più libera, non è più schiava degli stereotipi e si definisce uno spirito selvaggio. L’attrice ha ammesso pubblicamente che adesso, non essendo più ossessionata dalla bellezza, non lava quasi mai il viso, nonostante dice di avere tantissimi prodotti per la cura personale. Cameron Diaz nel 2015 ha deciso di ritirarsi dalle scene cinematografiche ma è tornata nuovamente a recitare dopo 8 anni nel film netflix Back in Action.

L’attrice in una vecchia intervista rilasciata per il podcast della BBC Rule Breakers ha svelato com’è proseguita la sua vita dopo la decisione. Ha raccontato che non segue più gli stereotipi, lei è uno spirito selvaggio e che l’ossessione per la bellezza è ben lontana oggi tanto che, confessa, non lava quasi mai il viso: “Non lavo quasi mai il viso nonostante io abbia un miliardo di prodotti per la cura personale”, racconta. Voltare pagina le ha dato la possibilità, finalmente, di sentirsi una persona libera.