Sabrina Ferilli, l’annuncio che fa gioire i suoi fan: l’hanno appena comunicato

Sabrina Ferilli, è arrivato nelle ultime ore l’annuncio che fa gioire i suoi fan: l’hanno appena comunicato.

E’ tra le attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico, brava, bella e schietta, Sabrina Ferilli ha conquistato fin dal suo esordio il pubblico. Sono passati anni dal debutto in televisione e ancora oggi riesce a catturare con il talento e la simpatia l’attenzione di tutti.

Fra qualche mese la vedremo nuovamente nelle vesti di giudice popolare a Tu si que vales dove da alcuni anni siede in quel posto che sembra fatto per lei, ci fa ridere e divertire, sempre pronta a battibeccare ironicamente con Maria De Filippi. Sabrina e Maria sono molto amiche e la conduttrice spesso la invita nei suoi programmi, per esempio ad Amici dove l’abbiamo vista diverse volte anche nel ruolo di giudice. L’attrice fino a qualche anno fa non aveva un profilo social ma da aprile del 2021 ha deciso di aprire il suo canale instagram che in poco tempo è stato seguito da migliaia di persone ed oggi conta di circa 900 mila follower.

Si mostra in tutte le sfaccettature nelle foto che condivide, al mare senza trucco e senza filtri, a casa in tenuta sportiva, pubblica video divertenti. Nell’ultimo anno l’abbiamo vista nella fiction Svegliati amore mio e ancora prima ne L’amore strappato, due grandi capolavori. Da qualche ora è arrivata una notizia che riguarda proprio Sabrina che ha fatto da subito gioire i fan che l’hanno appresa.

Sabrina Ferilli, l’annuncio che ha fatto gioire i fan: è stato comunicato da poche ore

Sabrina Ferilli ha recitato negli ultimi due anni in due grandi fiction, Svegliati amore mio e L’amore strappato. Nella prima ha vestito i panni di Nanà, una madre la cui figlia è affetta da leucemia. Scopre altri casi simili che la portano ad intuire che la causa sia dovuta alle polveri sottili emesse da un’acciaieria e per questo si batte affinché la verità venga fuori.

Nella seconda serie l’attrice ha vestito i panni di Rosa; la trama si è concentrata intorno alla storia di un padre accusato ingiustamente di violenze. Entrambe sono tratte da storie vere ed entrambe hanno avuto un successo impressionante portando in scena temi molto importanti. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha fatto gioire i fan che l’hanno già appresa: ma di che cosa si tratta? A quanto pare Sabrina Ferilli è pronta a tornare sul set. E’ stato il regista Ricky Tognazzi ad annunciarlo, svelando che dirigerà l’attrice insieme a sua moglie Simona Izzo. Questa è la terza volta che Tognazzi, Izzo e Ferilli si trovano a lavorare insieme dato che è accaduto proprio con le due fiction sopra citate.

Come dichiarato, Sabrina girerà una nuova fiction Mediaset a partire dal gennaio del 2023. Anche questa sarà ispirata ad una storia vera e al centro della trama verranno affrontati temi sociali. Mancano ancora alcuni mesi all’inizio delle riprese ma non vediamo l’ora di vedere la Ferilli nuovamente in scena.