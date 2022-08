Stefano De Martino non si è esibito: ha accusato problemi di salute

Appuntamento di lavoro annullato per Stefano De Martino che, in base a quanto trapelato, non ha potuto esibirsi per problemi di salute.

E’ sicuramente un periodo di grandi soddisfazioni per Stefano De Martino: l’ex ballerino si conferma uno dei conduttori tv più seguiti ed amati e anche la sua recente esperienza al Tim Summer Hits si è rivelata un successo. Insieme ad Andrea Delogu, ha raggiunto risultati eccellenti dando vita ad uno spettacolo musicale perfetto in ogni sua sfumatura.

Anche dal punto di vista privato, per il bel 32enne di Torre Annunziata non potrebbe andar meglio: tornato ufficialmente insieme a Belen Rodriguez, la coppia sembra più felice di prima e, dopo qualche reticenza iniziale, ora non esita a mostrarsi in pubblico sui social. La bella sudamericana sembra davvero al settimo cielo: dopo la relazione con Antonino Spinalbese, con cui ha avuto la piccola Luna Marì, lei e De Martino hanno deciso di darsi un’altra opportunità.

In questi giorni però Stefano ha dovuto fare i conti con qualche problema di salute. In effetti, in molti avevano notato la sua assenza dai social in questo periodo ed ora la verità è venuta a galla per via di un impegno lavorativo saltato. Ma andiamo con ordine e vediamo cos’è successo.

Problemi di salute per Stefano De Martino: salta l’appuntamento di lavoro

Come tutti sanno, Stefano è un talento a 360 gradi. Non solo bravissimo ballerino ed eccellente showman: come molti hanno avuto modo di notare, se la cava egregiamente anche nel canto e, inoltre, lavora come dj guadagnando cifre a dir poco superlative, tra l’altro, almeno stando a quanto rivela The Pipol Tv.

Come sempre richiestissimo sia in tv che ad eventi importanti, è stato colto da una ‘sorpresa’ poco piacevole. E’ accaduto che domenica 7 agosto avrebbe dovuto animare il premio The Alessandro Nomellini awards 2022, alla famosissima discoteca Twiga di Forte dei Marmi. Dopo la premiazione condotta da Simona Izzo, avrebbe dovuto essere alla consolle. Invece, l’impegno è saltato perché purtroppo è risultato contagiato dal Covid.

Sono stati gli organizzatori dell’evento a comunicare la notizia ai fan. Anche Belen qualche mese fa era risultata positiva al virus ed aveva raccontato di essersela passata davvero male: “Ho fatto un bel Covid, per questo sono sparita. Però sono sana e salva. È stato pesante, devo dire che me lo sono presa proprio brutto”. Ora però è tornata fortunatamente in forma e si prepara ad affrontare la nuova stagione televisiva che la vedrà al timone di Tu si que vales. In questo periodo infatti la showgirl è impegnata con le registrazioni della nuova edizione.

In bocca al lupo a Stefano per una pronta guarigione!