Uomini e Donne, esce allo scoperto: “Ho aspettato un po’ a dirlo”

Ha deciso di rispondere pubblicamente alle domande che molti gli ponevano da un po’: l’ex volto di Uomini e Donne esce allo scoperto.

Nel 2020 cercò l’amore nello studio di Uomini e Donne andando a corteggiare la tronista allora in carica, ma la tv non gli portò fortuna sotto questo di vista. L’interesse della ragazza propendeva chiaramente verso un altro pretendente e lui decise di lasciare la trasmissione anzitempo.

In quell’occasione non mancò di ringraziare Maria De Filippi e tutta la sua redazione: “Tutti voi mi avete accolto come un figlio, infinitamente grazie!”. Poi, un pensiero finale al papà scomparso: “L’ultimo pensiero va a te papà…ti ho portato sempre con me, ti amo. Spero che l’amore, quello vero bussi prima o poi alla mia porta ed abbracci me e tutte le mie paure”.

Dopo quell’esperienza trovò finalmente la sua dolce metà lontano dai riflettori e ufficializzò la storia tramite un post su Instagram che lo ritraeva in una serie di foto insieme alla ragazza nel giorno della laurea di quest’ultima. “Sono fiero di te, fiero della donna che sei, complimenti per il primo traguardo importante della tua vita, insieme mano nella mano”, aveva scritto nella didascalia agli scatti.

Ora, dopo due anni e mezzo, ha deciso di rivelare che tra loro è finita. Scopriamo chi è l’ex volto di Uomini e Donne e cosa ha raccontato di questa rottura.

Uomini e Donne, è finita: l’ex corteggiatore esce allo scoperto

Come anticipato, era il 2020 quando il 28enne originario di Latina si lanciò nell’avventura del famoso dating show di Canale 5 per corteggiare Jessica Antonini. Molti di voi avranno capito che parliamo di Simone Florian, che abbandonò il programma quando si rese conto che la tronista era più interessata a Davide Lorusso.

Simone si fidanzò tempo dopo con Eleonora Prezioso e i due apparivano felicissimi ed innamorati, tanto da lasciare tutti di stucco con la notizia della rottura. Con un post su Instagram, il giovane ha deciso di rivelare la verità, visto che molti gli stavano facendo domande al riguardo: “Con grande dispiacere devo dire a tutti che la storia tra me ed Eleonora finisce qui, ho aspettato un po’ a dirlo, proprio per metabolizzare ed esserne certo”.

Appassionato di tatuaggi, nella vita Simone è titolare di un bar. Nonostante la giovane età, ha già dovuto fare i conti con un lutto terribile, quello per la morte di suo padre. Un evento tragico che lo ha unito ancora di più a sua madre a cui ha espresso pubblicamente tutta la sua gratitudine: “Dirti grazie non sarebbe mai abbastanza, sei mamma e allo stesso tempo sei papà”.

La notizia della rottura con Eleonora è sicuramente un boccone amaro da mandar giù per i tanti fan di Simone che erano felici di vederlo così sereno accanto a lei.