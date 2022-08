Valentina Ferragni, tutte pazze per il suo bikini: così rilancia la moda balneare vintage

Tra i favolosi look balneari di Valentina Ferragni quest’estate, spunta un bikini vintage davvero imperdibile: l’avete visto?

Continua a stupire con i suoi look da spiaggia la bellissima Valentina Ferragni che quest’anno ci sta regalando scatti davvero imperdibili con i suoi costumi all’ultima moda. Tra i modelli che hanno fatto più scalpori tra quelli che ha indossato, ci sono senza dubbio il trikini multicolor sfoggiato a Sorrento per l’addio al nubilato di un’amica ed il due pezzi bianco con le rose con cui si è immortalata in Costa Azzurra.

Tra i suoi post su Instagram, dove la sorella di Chiara vanta un seguito di ben 4 milioni e mezzo di follower, è spuntato un altro scatto a dir poco imperdibile. Anche qui, l’influencer ci ha letteralmente lasciati senza parole con un modello di bikini assolutamente originale e che sicuramente spopolerà sulle spiagge.

In occasione di uno servizio fotografico nello splendido scenario del Lago di Como, ha indossato un costume che, oltre a valorizzare al massimo il suo fisico statuario, è certamente uno dei trend di questa estate 2022. Anche il colore sembra essere proprio ‘azzeccato’ per mettere in risalto la sua bellezza. Date un’occhiate e poi dite se non abbiamo ragione!

Valentina Ferragni mostra a tutti il bikini dallo stile vintage: modello destinato a fare tendenza

Da poco diventata zia per la terza volta grazie alla nascita del figlio di sua sorella Francesca, la più piccola di casa Ferragni si gode le vacanze tra varie località esclusive italiane e non. Titolare di un brand di gioielli e sempre alle prese con eventi vari, è spesso impegnata anche come testimonial di vari marchi. Come dicevamo poc’anzi, giorni fa si trovava nella cornice del Lago di Como per uno shooting e su Instagram non ha mancato di mostrare il suo meraviglioso outfit balneare.

Il bikini bianco e rosso stile anni ’60 con la stampa Vichy, cioè i quadretti stile pic-nic, è davvero iconico ed è una delle ‘chicche’ più deliziose che Valentina ci abbia regalato ultimamente. Si tratta di un capo firmato Tommy Hilfiger, con gli slip a vita alta e la parte superiore a top. Quanto costerà un gioiellino del genere? Presto detto: il prezzo sul sito risulta essere 44,90 euro per gli slip e 49, 90 per il top.

Un autentico salto dell’atmosfera anni ’60, che sta tornando tanto di moda. Valentina, da vera icona glamour, non poteva certo farsi sfuggire questo must dell’attuale bella stagione! A completare l’opera, i capelli sciolti ed un trucco molto naturale che si addice perfettamente al suo viso giovane e fresco.

Anche voi correrete a comprare questa meraviglia? Oppure avete preferito qualcun altro dei costumi indossati da Valentina?