Alena Seredova, l’annuncio che nessuno si aspettava: l’ha dato lei stessa

Incredibile novità per Alena Seredova: la modella ceca ne ha dato l’annuncio tramite Instagram lasciando di stucco tutti!

Momento decisamente felice per Alena Seredova che sul proprio profilo Instagram ha dato una notizia davvero inaspettata ai suoi follower. Da tempo lontana dalla tv, la modella ceca continua a restare in contatto con i fan tramite i social e ovviamente non poteva non renderli partecipi di quanto sta per accadere nella sua vita.

Nata a Praga il 21 marzo del 1978, con la sua straordinaria bellezza Alena ha conquistato le passerelle internazionali fin da adolescente e si è classificata seconda al concorso di Miss Mondo 1998 dove ha rappresentato il suo Paese natale. In Italia l’abbiamo vista pere la prima volta in tv nello show del sabato sera di Rai Uno Torno Sabato, condotto da Giorgio Panariello e da allora il pubblico si è letteralmente innamorato di lei.

Nella sua carriera troviamo anche varie esperienze come attrice in film di registi famosi come Vincenzo Salemme, Neri Parenti, Carlo Vanzina. Essendo così amata, anche la sua vita privata è finita molto spesso sotto i riflettori e nel 2014 fece scalpore la notizia della sua separazione da Gigi Buffon con cui era sposata dal 2011 e che le ha dato due figli.

Dal 2015 Alena ha iniziato una nuova vita accanto al manager Alessandro Nasi e due anni fa è nata la loro bimba, Vivienne Charlotte. La coppia è stata sempre abbastanza riservata e il loro rapporto è cresciuto ogni giorno di più tanto da arrivare alla splendida notizia che la showgirl ha dato in queste ore.

Alena Seredova, splendido annuncio: i fan possono festeggiare

Con una storia su Instagram, la bella 44enne ha rivelato che si sposerà con Nasi. Quest’ultimo, a quanto pare, le avrebbe fatto la fatidica proposta di nozze perché nella foto che li ritrae insieme, lei ha scritto “I said yes” ovvero “Ho detto sì”.

Non solo: a confermare ulteriormente la notizia, ci ha pensato lei stessa. Come? Condividendo successivamente l’articolo di una testata ceca che parla proprio del suo futuro matrimonio: “Ci sarà un matrimonio. Alena Seredova ha detto di sì a un miliardario italiano, con il quale ha avuto una figlia, Vivienne”.

Stando all’indiscrezione lanciata dal settimanale Nuovo, poi, il giorno prescelto per la cerimonia potrebbe essere lo stesso del battesimo della piccola Vivienne. La bimba infatti non ha ancora ricevuto il sacramento a causa delle restrizioni dovute al Covid sia in Italia che nella Repubblica Ceca. La stessa Seredova ha spiegato di recente che l’evento potrebbe svolgersi in autunno. Se dovessero davvero coincidere le due cerimonie, allora significherebbe che le nozze non sono poi così lontane!

Non vediamo l’ora di vedere Alena in tutta la sua bellezza pronunciare il fatidico “sì”: sarà uno spettacolo vestita da sposa, scommettiamo?