Amici, l’ex protagonista ha preso una decisione: i fan sono tutti in lacrime

Amici, l’ex protagonista ha svelato in un’intervista la decisione presa: i fan sono tutti in lacrime.

Amici è seguito da milioni di persone e ogni edizione raggiunge ascolti record. La ventunesima ha visto il trionfo di Luigi Strangis ma anche per gli altri allievi è stata una vittoria. Infatti l’esperienza ha dato a tutti grandi opportunità per il futuro.

Abbiamo per esempio visto i cantanti in diversi eventi e sugli stessi palchi abbiamo visto anche molti ballerini che hanno fatto parte della scuola. Ogni anno nel talent provano ad entrare migliaia di ragazzi, tra ballerini e cantanti. Entrare ad Amici è una fortuna perchè offre non solo una maggiore formazione artistica ma spesso già quando si è dentro produttori e cantanti e grandi coreografi possono notare un allievo e offrirgli per il futuro dei contratti e delle nuove esperienze da fare.

Sono tantissimi i talenti che abbiamo conosciuto e alcuni hanno ottenuto una volta fuori un successo impressionante, come Alessandra Amoroso, Emma, Irama, Sangiovanni, e anche i ballerini, Elena d’Amario, Giulia Pauselli, Anbeta, Alessandro Cavallo e tantissimi altri. Purtroppo un ex protagonista di Amici ha preso una decisione che ha lasciato i fan senza parole: ha svelato la scelta presa in un’intervista a Il messaggero.

Amici, ex protagonista ha preso una decisione che ha lasciato i fan senza parole: cosa accadrà

Abbiamo conosciuto tantissimi ballerini e cantanti ad Amici nel corso di questi 21 anni. Ebbene sì, l’edizione conclusasi a maggio era la ventunesima e ancora oggi il talent show tiene incollati alla televisione i telespettatori, sia grandi sia piccini. Una volta fuori dal programma tutti prendono la propria strada e per molti il successo è arrivato forte.

Molti cantanti sono stati i protagonisti di importanti eventi e per alcuni per esempio è arrivato il trionfo anche al Festival di Sanremo come per Emma, Valerio Scanu, Marco Carta e tantissimi altri. Nelle ultime ore è arrivata una notizia che riguarda proprio un ex protagonista di Amici. A quanto pare ha preso una decisione molto importante, decisione che però non ha fatto piacere ai fan.

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, ha rilasciato un’intervista a Il messaggero in cui ha raccontato dei suoi progetti futuri. Questi progetti però lo vedrebbero lontano dall’Italia. Il cantante sogna una carriera internazionale e ha rivelato di star pensando di trasferirsi in America Latina. Nei prossimi mesi metterà insieme le idee e si prenderà del tempo per viaggiare e capire che cosa fare: “Sto pensando di trasferirmi in America Latina. Mi piacerebbe raccogliere le influenze locali per contaminare ancora di più la mia musica”, ha svelato. Allo stesso tempo però dice di voler far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano. Irama a quanto pare vorrebbe trasferirsi per un po’ in America Latina e questo vuol dire stare lontano dall’Italia.