Attimi di tensione in casa Beckham: è scoppiata in lacrime

Attimi di tensione in casa Beckham: si è mostrata sui social in lacrime riportando un messaggio in didascalia.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro, le notizie sono circolate sempre più veloci e sembrano non avere fine. Sembrerebbe che in casa Beckham ci siano delle forti tensioni. Lo scorso aprile la famiglia ha festeggiato il matrimonio del primogenito Brooklyn con Nicola Peltz, figlia dell’uomo d’affari miliardario Nelson Peltz.

Si pensa solitamente che dopo la celebrazione delle nozze del proprio figlio ci sia in seguito un’atmosfera di gioia e di festività ma sembrerebbe che questa sia stata spezzata da un clima non proprio sereno in casa. Ma che cosa sta succedendo? La vicenda è stata rivelata da una fonte a Page Six che avrebbe parlato di un momento di grande tensione in famiglia tanto da portare in alcuni componenti un forte malessere.

Pochi mesi fa David Beckham e Victoria hanno festeggiato l’unione del primogenito con Nicola Peltz. Brooklyn è convolato a nozze con l’attrice e modella. Nelle ultime ore però proprio in riferimento alla coppia e anche all’intera famiglia sono circolate delle voci che non fanno pensare ad un clima sereno dopo un matrimonio, soprattutto se si parla delle nozze del proprio figlio.

Perchè sì, a quanto pare, secondo quanto rivelato da una fonte a Page Six, proprio tra Victoria e sua nuora ci sarebbero stati dei momenti di forte tensione. Anzi, ancora oggi come riportato da vari siti, è così. Ma che cosa è successo? Secondo le notizie diffuse che, anticipiamo, sono al momento solo indiscrezioni anche se nessuna delle due protagoniste ha smentito, tra Victoria e la giovane sposa di suo figlio i rapporti non sarebbero così armoniosi. Si parla addirittura di forti tensioni nate a causa della gelosia che la modella sembri provare nei confronti della star. Sempre secondo quanto riportato dalla fonte, la moglie di Brooklyn non avrebbe gradito le attenzione che anche durante il suo matrimonio sarebbero state poste a Victoria.

Sembrerebbe che le due donne non abbiano nessun tipo di rapporto, non si sopporterebbero affatto. Prima delle nozze sarebbe scoppiato il ‘putiferio’, secondo cui si dice che tra le due sarebbero nati degli scontri. La sposa infatti non sarebbe stata presa in considerazione per i preparativi, cosa che non le è andata giù.

A queste voci si aggiunge uno scatto condiviso proprio da Nicola in cui è apparsa con le lacrime e gli occhi molto rossi e in basso al post fa sapere di vivere un momento difficile: “E’ difficile per me mostrare il mio lato più fragile. Tutti abbiamo giorni in cui le persone ti fanno stare male, volevo mostrare anche questo lato di me”. Nel messaggio non c’è nessun riferimento alla suocera anche se molti pensano sia rivolto in parte anche a lei. Cosa sta accadendo in casa Beckham? Ecco, al momento si tratta soltanto di indiscrezioni.