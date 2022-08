L’attore ha un look molto diverso da come lo abbiamo visto in Daydreamer: lo riconoscete così?

Con questo nuovo look lo riconoscete? L’attore ha recitato in Daydreamer ma nella serie aveva un aspetto molto diverso.

Una delle serie turche trasmesse in Italia che ha avuto un successo strepitoso è Daydreamer-Le Ali del sogno. Il pubblico è rimasto particolarmente colpito dalla trama e naturalmente si è lasciato coinvolgere dalla storia d’amore tra Can e Sanem anche se la loro non è l’unica che abbiamo seguito.

Al centro dell’attenzione ovviamente c’è stato il legame tra i protagonisti, nato quasi per caso dopo un incontro di pochi istanti in cui c’è stato un bacio per errore. Da quel momento la giovane aspirante scrittrice non ha fatto altro che pensare all’uomo a cui ha dato il nome di Albatros. Quando comincia a lavorare per l’azienda di proprietà di Can e della sua famiglia non immagina assolutamente che il suo Albatros è proprio il fotografo. In Daydreamer la storia d’amore tra Can e Sanem ha fatto sognare i telespettatori ma anche le altre non sono state da meno, qualcuna con una fine non proprio lieta.

L’attore che vedete in alto nella foto ha recitato nella serie tv turca. Adesso ha un look molto diverso da come lo abbiamo visto, anche lo stile è differente: così riuscite a riconoscerlo?

In Daydreamer aveva un look molto diverso: riconoscete l’attore e il personaggio interpretato?

L’attore nella foto in alto ha fatto parte del cast di Daydreamer-Le Ali del sogno. Il suo è un personaggio fin dall’inizio molto amato dal pubblico, semplice e genuino. Purtroppo esce di scena prima della fine, quindi non è presente fino agli ultimi episodi.

Nella serie al centro dell’attenzione c’è il suo amore, ovvero un sentimento che non è corrisposto e che nonostante in seguito riesca a congiungersi alla sua amata ed è quasi vicino al matrimonio, tutto va a rotoli. La donna che lui ama in realtà è innamorata di un altro personaggio della soap. Avete capito adesso chi è l’attore e quale personaggio ha portato in scena?

Non abbiamo dubbi che sia così, in Daydreamer ha interpretato Osman, il macellaio che successivamente diventa famoso e cambia professione, cominciando inizialmente a lavorare come modello per le pubblicità. E’ innamorato di Leyla, la sorella di Sanem, da sempre. Purtroppo questo è un amore non corrisposto e dopo tanto navigare il giovane parte lontano dal paese. A distanza di più di un anno dall’ultima volta che lo abbiamo visto l’attore appare molto diverso.

Con il nuovo look l’avreste mai riconosciuto? Ali Yagci, come si vede dallo scatto in alto, ha fatto crescere i capelli e adesso porta una chioma molto più lunga. Anche lo stile è differente, nella quotidianità e lontano dal set veste molto più casual. A voi è piaciuto il personaggio di Osman?