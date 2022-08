Avete visto lo smalto per le unghie di Valentina Ferragni? I colori si incontrano e creano una sfumatura particolare

Valentina Ferragni mostra lo smalto per le unghie: i colori della nuova manicure si incontrano e creano sfumature molto particolari.

Valentina Ferragni è riuscita ad emergere sempre di più in questi anni ed oggi è un’affermata influencer e anche un’imprenditrice. Negli ultimi anni ha creato un suo brand di orecchini e bracciali dove sul sito possiamo ammirare la bellezza di tutti i gioielli; si notano soprattutto i colori, sgargianti e mani banali e la particolare fantasia usata per la realizzazione.

Pochi giorni fa il suo fidanzato, Luca Vezil, ha fatto sapere che dopo 9 anni per la prima volta non trascorreranno le vacanze insieme, il motivo? A Luca è stata fatta una proposta di lavoro che non poteva rifiutare. E’ stata la stessa Valentina, come ha scritto nel messaggio condiviso sui social, ad essere la sua più grande supporter e anche colei che l’ha spinto ad accettare. Per questo per tutto il mese di agosto saranno distanti. In questi ultimi giorni hanno preferito trascorrere le ultime ore insieme. Valentina pubblica molte foto con il fidanzato dove è possibile ammirare la bellezza dello scatto ma anche quella che loro esprimono. Oltre agli scatti con Luca sono migliaia quelli in cui appare da sola, mostra gli outfit indossati per gli eventi a cui partecipa o condivide immagini di famiglia.

Qualche giorno fa ha fatto vedere ai suoi follower la nuova manicure, bella e molto luminosa. I colori scelti sembra che si incontrino creando una sfumatura molto particolare.

Valentina Ferragni, avete visto lo smalto per le unghie? I colori scelti creano una sfumatura molto particolare

E’ attivissima sui social dove è seguita da oltre 4 milioni di follower. Valentina Ferragni aggiorna il suo canale pubblicando scatti giornalieri e diverse storie. Mostra la sua quotidianità e il suo lavoro.

Non passano mai inosservati gli outfit che indossa. Nelle ultime settimane ha condiviso una serie di scatti in cui è al mare. Ogni volta ha sfoggiato un costume particolare. Ha colpito per esempio l’ultimo bikini indossato, romantico e seducente dal colore bianco e con una fantasia fatta di rose sui due triangoli ma non è l’unico che ha catturato l’attenzione. La sorella di Chiara Ferragni interagisce con i follower anche attraverso le sue storie instagram e negli ultimi giorni ha mostrato lo smalto per le unghie. La sua nuova manicure è davvero bella ed emana una luminosità estiva.

Eccola, vi piace? Per lo smalto sono stati utilizzati diversi colori, c’è l’arancione sulla parte superiore che sembra unirsi ad un rosa al centro che sfuma in un viola chiarissimo sulla parte finale. Le tonalità sembrano unirsi e formarne una sola e creano delle sfumature davvero particolari. La nuova manicure di Valentina Ferragni è molto bella!