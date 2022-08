Clamorose novità in casa Beautiful: ben due personaggi cambiano attore!

Clamorose novità in casa Beautiful: ben due personaggi della famosa soap opera cambiano attore; tutti i dettagli.

Stanno scoppiando delle vere e proprie bombe a Beautiful! Prima la confessione di Liam in merito alla morte di Vinny Walker, poi la scoperta shock di Paris su Carter e Quinn. È finita qui?

Ovviamente, la risposta è no: questo è appena l’inizio e, ben presto, accadrà davvero di tutto nella soap opera americana. Sia per quanto riguarda il giovane Spencer, che al momento si trova in carcere insieme a papà Bill. Sia per i due amanti Carter e Quinn, la cui relazione sta per divenire sempre meno ‘clandestina’. In attesa di scoprire cosa accadrà nel dettagli, vi sveliamo un’altra succulenta anticipazioni, che però non riguarda la trama, ma il cast. Nella serie, infatti, stanno per arrivare ben due attori, che interpreteranno personaggi già esistenti. Proprio così, due protagonisti della soap cambieranno presto volto. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Vi sveliamo tutto.

Beautiful, novità nel cast: due personaggi cambiano volto, chi sono i nuovi attori

Le novità, a Beautiful, non mancano mai. Ben presto, i telespettatori italiani vedranno tantissimi ritorni in scena, a partire da quello della spietata Sheila Carter, che tornerà a Los Angeles e, come suo solito, genererà panico e sofferenza. Oggi, però, vi parliamo di due new entry che si uniranno al cast degli attori, nel ruolo di personaggi che fanno già pare della serie. Di chi stiamo parlando?

Di due baby star! La prima è Django Ferri, che approderà a Beautiful nel ruolo del piccolo Douglas, il figlio di Thomas, che ha in custodia anche Hope. Il bambino è stato interpretato per diverso tempo da Henry Joseph Samiri, ma, come riporta TV Soap, il giovanissimo attore ha altri impegni lavorativi. Il figlio di Thomas tornerà, quindi, in scena dopo diversi mesi di assenza e avrà un nuovo volto. Con ogni probabilità, Douglas diventerà nuovamente centrale nella trama: la sua custodia potrebbe creare nuovi conflitti tra Thomas e Hope.

Ma Douglas non sarà l’unico bambino a cambiare volto. Stessa sorte anche per Kelly Spencer, la figlia di Liam e Steffy. Sophia Paras Mckinlay sarà sostituita da Remington Blaire Evans, che è già apparse nelle puntate americane. Come sempre, tra gli episodi negli Usa e la messa in onda nel nostro Paese bisognerà attendere alcuni mesi. Ragion per cui noi vedremo ancora per un po’ i ‘vecchi’ attore nel ruolo dei piccoli. In particolare Douglas sarà importantissimo in una storyline che sta per arrivare: sarà proprio lui a scoprire un tradimento show, assistendo ad un bacio clandestino tra due amanti.

E la piccola Beth Spencer? Nessun cambiamento per l’altra figlia di Liam, nata dall’amore con Hope: la piccola continuerà ad essere interpretata da River Davidson.