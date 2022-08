Elodie, i paparazzi la beccano proprio con lui: non si tratta di Marracash

I paparazzi hanno immortalato Elodie con un volto noto che non è Marracash: secondo The Pipol, potrebbe esserci un nuovo flirt in corso.

Da diversi anni è una delle cantanti più apprezzate in Italia, ma Elodie Di Patrizi è diventata col tempo molto più di questo. Seguitissima sui social e modella super richiesta dagli stilisti più famosi, l’ex allieva di Amici ha da poco debuttato anche come attrice.

E’ stata scelta infatti come protagonista del film di Pippo Mezzapesa Ti mangio il cuore, ispirato al romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Fascini. Senza dimenticare l’esperienza accanto ad Amadeus come co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2021!

Con i suoi look, poi, la bella 31enne romana fa impazzire ogni volta i suoi quasi 3 milioni di follower su Instagram e tanta attenzione nei suoi confronti l’ha resa una vera icona fashion. E, come per tutti i personaggi capaci di emergere, è normale che anche la sua vita sentimentale sia spesso sotto la lente di ingrandimento. E proprio riguardo questo aspetto, c’è una clamorosa indiscrezione da parte di The Pipol: curiosi di sapere di cosa si tratta?

Elodie avvistata dai paparazzi con lui: nuova fiamma per la cantante?

Sotto questo punto di vista, la sua storia più chiacchierata è stata senza dubbio quella col rapper Marracash, iniziata nel 2019. I due sono apparsi per lungo tempo felici insieme, finché hanno deciso di dividere le loro strade. Nonostante la rottura, sembra siano in ottimi rapporti tanto che Elodie è apparsa sulla copertina dell’album di lui intitolato Noi, loro, gli altri. Senza contare che i paparazzi di Chi li hanno immortalati mentre uscivano dalla stessa casa.

“Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene” ha detto tempo fa il cantante in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Proprio quest’estate si sono aggiunte poi le forti dichiarazioni di Elodie a La Confessine di Peter Gomez: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”.

Adesso, però, l’indiscrezione lanciata da The Pipol potrebbe rimescolare tutte le carte. La testata social a cura di Gabriele Parpiglia ha pubblicato dei video in cui la cantante appare a cena in Sardegna con un gruppo di amici tra cui anche Andrea Iannone. Secondo le rivelazioni di alcuni testimoni, l’atteggiamento dello sportivo dimostrerebbe un chiaro interesse verso la Di Patrizi.

Per ora, nessuna conferma né smentita è arrivata da parte dei diretti interessati. Anche il 32enne originario di Vasto ha alle spalle alcune storie finite con donne famose come Belen Rodriguez e Giulia De Lellis e chissà che ora non voglia darsi una possibilità con un’altra bellissima del mondo dello spettacolo come Elodie.

Voi come li vedreste insieme?