“Eravamo amiche, ora non più”: due personaggi della tv lasciano tutti di stucco; di chi si tratta e cosa è successo tra loro.

Entrambe famosissime e amatissime dal pubblico, un tempo erano amiche. Si, perché qualcosa, oggi, è cambiato e a rivelarlo è stata proprio una di loro, attraverso il suo canale ufficiale di Instagram.

Nello specifico, è stato un followers a chiederle se fossero ancora amiche, attraverso il box domande nelle stories di Instagram. Senza peli sulla lingua, il personaggio tv ha rivelato che qualcosa è cambiato. Scopriamo i dettagli di questo rapporto interrotto.

Due famosi personaggi tv hanno litigato: “Eravamo amiche, ora non più

“Si è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose cambiano nella vita”. Con queste poche ma significative parole, Sonia Bruganelli ha confermato la fine dell’amicizia con una famosa attrice e showgirl italiana. Le due si mostravano spesso insieme e proprio l’assenza di momenti insieme ha fatto sorgere il dubbio all’utente. Alla quale la moglie di Paolo Bonolis ha risposto confermando quanto aveva immaginato. Chi è l’ormai ex amica di Sonia?

Si tratta di Flora Canto, l’attrice che proprio qualche giorno fa è convolata a nozze con Enrico Brignano. Cosa è successo e perché le due non sono più amiche? Questo l’opinionista del Grande Fratello Vip non lo ha specificato, ma sul web non sono mancate le ipotesi e le indiscrezioni. Secondo Dagospia, l’origine dello screzio tra le due showgirl sarebbe da ritrovare in un commento lasciato dalla Canto sotto un post della Bruganelli.

Circa un mese fa, Sonia ha condiviso uno scatto nel suo aereo privato, sottolineando la comodità di viaggiare in questo modo, anziché perdere ore in aeroporto e fare i conti con eventuali problemi e disservizi delle compagnie low cost. Un post che Flora Canto, taggata da un utente, ha commentato così: “Ma fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo in un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi.” “Se non sbaglio sei venuta sull’aereo privato di Paolo”, è stata l’ulteriore replica della Bruganelli. Flora è stata taggata perché, in precedenza, si era lamentata sui social per via di alcuni problemi avuti con una compagnia aerea e, secondo qualcuno, le parole di Sonia potrebbero essere state una frecciatina nei suoi confronti.

Quel che è certo, è che il botta e risposta che non è passato inosservato… Potrebbe essere stato davvero questo a rompere l’amicizia tra le due? Non ci resta che attendere per eventuali aggiornamenti.

Vi ricordiamo, intanto, che Sonia tornerà per il secondo anno consecutivo al GF Vip, nelle vesti di opinionista in studio. Al suo fianco una new entry d’eccezione, Orietta Berti. Ne vedremo delle belle!