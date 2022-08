“Ero un 1 metro e 50 e pesavo 82 chili”: racconta a tutti quegli episodi

Il cantante racconta a tutti gli episodi di quando era totalmente diverso rispetto adesso ed era vittima di bullismo: cosa ha dichiarato.

È la voce del vero e proprio tormentone di questi ultimi mesi! Protagonista della scorsa edizione del Festival di Sanremo, il giovane cantante ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Ed oggi che è in tutte le radio con le sue canzoni, rappresenta una delle voci più apprezzate della musica nostrana.

Nel corso di una sua recentissima intervista a Il Corriere della sera, l’amato cantante non ha potuto fare a meno di ripercorrere la sua carriera. Ha solo 27 anni, eppure alle spalle vanta già di un curriculum piuttosto impressionante. Da sempre appassionato di musica, sembrerebbe che il suo esordio in questo mondo sia avvenuto da giovanissimo e che da subito abbia messo tutti d’accordo.

Ad oggi, vanta di un successo davvero incredibile – ed ascoltando le sue canzoni non fatichiamo affatto a capirne il motivo – ma sembrerebbe che la sua vita non sia stata sempre rose e fiori. A Il corriere della sera, infatti, il giovane interprete ha raccontato quegli episodi vissuti da piccolo che all’epoca l’hanno fortemente fatto soffrire. “Ho saltato qualche mese di scuola per non farmi vedere: ero in carrozzella per un problema al ginocchio”, ha spiegato. Curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Non immaginereste mai!

Da bambino era totalmente diverso: solo ora racconta tutti gli episodi

Tutti siamo soggetti a trasformazioni! Se Cristina Chiabotto, però, non è affatto cambiata dai tempi di Miss Italia, non si può dire affatto lo stesso dell’amatissimo cantante italiano. Nel corso di una sua intervista a Il Corriere della sera, infatti, la voce del tormentone estivo ha svelato di essere stato da bambino totalmente diverso rispetto adesso. Sembrerebbe – stando a quanto si apprende dalle sue parole – che il cambiamento fisico sia avvenuto a partire dalla terza media e che, da quel momento, sia iniziato a piacere anche alle ragazze della sua età. “Pensavo mi prendessero in giro”, ha spiegato. Il suo racconto, però, non è affatto finita qui. Andando a ritroso nel passato, il cantante ha anche raccontato di quando aveva qualche chilo in più ed era decisamente più basso rispetto adesso ed era solito essere preso in giro dai suoi compagni di viaggio. Sia chiaro: come sottolineato dal diretto interessato, non si tratta affatto di episodi di bullismo, ma in ogni caso di prese in giro e di scherno.

“In seconda media ero 1 metro e 50 e pesavo 82 chili. Ora ne peso 76 e sono 1 metro e 82”, ha detto Tananai a Il Corriere della sera, svelando una parentesi del tutto inedita della sua vita.

Avreste mai immaginato questo aneddoto della vita di Tananai?