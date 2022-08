GF Vip, protagonista dice addio alla televisione: l’annuncio lascia tutti di stucco

Il chiacchieratissimo ex concorrente del GF Vip annuncia sui social il suo addio alla televisione generalista: il pubblico è incredulo.

Non è raro che gli ex concorrenti del GF Vip facciano parlare di sé attraverso i social o per gli scoop di cui sono protagonisti. Nonostante la loro avventura nella casa più spiata d’Italia sia terminata da tempo, c’è sempre grande interesse da parte del pubblico per tutto ciò che li riguarda.

Se poi il personaggio in questione è tra gli ex gieffini più amati o criticati di sempre, è naturale che anche le loro mosse ‘social’ vengano osservate e commentate costantemente. In questi giorni, l’annuncio di uno di loro ha destato abbastanza scalpore come, del resto, tutto il suo percorso all’interno del reality.

Di sicuro, gli affezionati telespettatori del GF Vip non potranno mai dimenticare lo stravagante e a tratti surreale ‘viaggio’ dell’ex ‘vippone’ tra le mura di Cinecittà. Comportamento che gli è anche costato un buon numero di detrattori, ma per il quale lui si è detto più volte orgoglioso visto che l’edizione si sarebbe rivelata un successo proprio grazie a lui.

Ora, ha annunciato a sorpresa di voler lasciare la tv generalista almeno per un anno; scopriamo di chi si tratta!

L’addio alla televisione dell’ex GF Vip: “Mi prenderò un anno sabbatico”

Se parliamo di concorrenti che hanno segnato la storia del GF Vip, tra i nomi che ci vengono in mente c’è sicuramente il suo, quello di Alex Belli. L’anno scorso l’attore parmense ha effettivamente tenuto incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori con la sua ‘indecisione artistica’ tra Soleil Sorge e Delia Duran. Tante le critiche per lui, ma non è mancato chi lo ha sostenuto e lo sostiene ancora oggi.

Proprio per questi ultimi, l’annuncio dell’ex gieffino deve essere stato un duro colpo. Rispondendo ad un utente su Twitter che reclamava la sua presenza in tv durante le prossima stagione, l’ex volto di Centovetrine ha scritto: “Invece mi sa che mi prenderò un anno sabbatico dalla televisione generalista!!!”. Non si sono fatti attendere i commenti negativi di coloro che lo hanno punzecchiato suggerendogli di sparire per sempre dal piccolo schermo e altrettanto non sono tardati ad arrivare quelli dei fan che lo hanno pregato di non farlo.

Fatto sta che al momento non risultano esserci progetti in cantiere per Belli: dopo smentita l’indiscrezione su un’eventuale sua partecipazione alla nuova edizione di Tale e Quale Show, si era diffuso il rumor che lo voleva al GF Vip 7, ma in entrambi i casi si è trattato di voci senza fondamento.

Non si sa se Alex si prenderà davvero una pausa dalla tv generalista, ma scommettiamo che siete curiosi anche voi di scoprire con quale altro colpo di scena ci stupirà prossimamente!