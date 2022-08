Ghali, piangono tutti per il cantante: nessuno sapeva tutto questo; il doloroso retroscena sul passato del rapper.

È uno degli artisti più amati e ascoltati del momento. Le sue hit fanno cantare e ballare migliaia di fan. Parliamo di Ghali, il rapper milanese che sta incantando il pubblico col suo tour estivo.

Un tour che lo vede protagonista in diverse piazze italiana, ma che lo porterà anche in Europa, per alcune tappe nel prossimo autunno. Sui suoi famosissimi brani e la sua carriera in continua ascesa sappiamo praticamente tutto, ma non si può dire lo stesso della sua vita privata. Non tutti conoscono un retroscena che riguarda il difficile passato del cantante milanese, di origini tunisine. A parlarne è stato proprio lui, in alcune Instagram Stories, attraverso le quali ha ricordato un periodo preciso della sua vita. Scopriamo di cosa si tratta.

Ghali, il doloroso retroscena sul passato del cantante: il racconto sui social

“Ho passato dieci anni della mia infanzia a venire in questo punto, davanti al carcere di San Vittore, a salutare mio padre dalla finestra e a dargli gli ultimi baci dopo i colloqui ogni martedì, saltando la scuola, mentendo agli insegnanti per sfuggire agli assistenti sociali”.

Con queste parole, scritte in una story sul suo canale Instagram, Ghali ha ricordato il periodo in cui andava a fare visita al padre in carcere. Lo ha fatto proprio girando alcune stories mentre si trova davanti a quel carcere, che conosce molto bene. Carcere che è stato ance la location del video clip di ‘Il love you’, a cui hanno partecipato anche diversi detenuti.

Un passato doloroso, che il rapper è riuscito a mettersi alle spalle anche grazie alla musica: “Tutto quello che faccio è per lasciarmi definitivamente alle spalle un passato che ha segnato pesantemente me e mia madre. Voglio fare musica per chi ne vuole uscire, per chi vuole dimenticare, per chi crede veramente che si possa cambiare vita”, si legge nelle sue stories. Un messaggio prezioso, quello di Ghali, che in conclusione si rivolge anche a chi è affascinato dalla strada: “Voi siete solo dei piccoli pericoli che attirano l’attenzione delle guardie senza portare vero pane a casa”

Della delicata situazione del suo papà, Ghali ne ha parlato più volte. Lo ha fatto anche a L’Assedio, ospite di Daria Bignardi, nel 2020. “Quando andavo a trovare mio padre in carcere credevo che tutti i bambini ci andassero, che tutti i miei compagni di classe avessero il padre in carcere. Ho imparato tante cose, sono stato tanto con i figli di altri detenuti”, ha dichiarato il rapper, che è cresciuto da solo con la mamma, alla quale è molto legato.