Sembrano due sorelle! Avete mai visto la mamma di Naomi Campbell? Da pelle d’oca

Tutti amano Naomi Campbell, ma in pochissimi conoscono sua mamma: voi l’avete mai vista? Somiglianza da pelle d’oca!

Di somiglianze impressionanti tra madre e figlia ne abbiamo viste – proprio come quella tra Alessandra Amoroso e la sua dolcissima mamma – ma mai nessuna ci ha lasciato senza parole come quella tra Naomi Campbell e la sua mamma. A condividere uno scatto insieme, è stata proprio la bella Valerie Morris – è questo il nome della splendida sessantaseienne – nel giorno della laurea di sua figlia. Lo scatto ha fatto il giro del web, ve lo assicuriamo, anche perché la somiglianza tra loro è davvero impressionante!

Nata a Londra nel 1970, Naomi Campbell inizia a farsi conoscere nel mondo della moda sul finire degli anni ’80. È proprio nel 1986, infatti, che compie il suo debutto sulla copertina di Elle, conquistando tutti con la sua bellezza. Subito dopo questa prima esperienza, infatti, la Campbell cavalca l’onda del successo, diventando una delle modelle più apprezzate in contesti internazionali. Ad oggi, infatti, è amatissima, ma soprattutto super famosa. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti conoscono la super modella a 360 gradi. Avete mai visto, ad esempio, sua mamma? La somiglianza tra loro è davvero da pelle d’oca.

Avete mai visto la mamma di Naomi Campbell? Somiglianza impressionante

Tra Naomi Campbell e sua mamma c’è una rapporto davvero speciale. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che Valerie sia diventata madre da giovanissima e che abbia trascorso tutta la gravidanza completamente da sola. Sul web, infatti, si legge che il compagno della Morris l’abbia abbandonata solo quattro mesi la scoperta di stare diventando padre. Pertanto, la decisione di Naomi e sua madre è stata solo una: non prenderlo per nulla in considerazione per il resto della vita! Anche il cognome della modella, pensate, deriva dal compagno di sua mamma. Una decisione, quindi, inevitabile, ma più che giusta.

Così come per Martina Colombari, anche tra Naomi Campbell e sua madre Valerie intercorre un rapporto davvero speciale. Le due donne, infatti, sono legatissime. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: voi l’avete mai vista? Nel giorno della sua laurea, la bella Morris ha condiviso una foto di coppia insieme a sua figlia, conquistando l’attenzione di tutti. A non passare affatto inosservato, non è solo la bellezza delle due donne, ma anche la loro spiccata somiglianza. Non credete alle nostre parole? Guardate un po’ qui:

Insomma, mamma e figlia sembrano due sorelle! Tra Valerie e la bella Naomi c’è una somiglianza davvero pazzesca, siete d’accordo?

Cosa faceva prima Valeria Morris?

Vi starete chiedendo anche voi cosa faceva Valerie Morris da giovanissima? A quanto pare, sembrerebbe che abbia svolto la professione da ballerina di danza moderna.