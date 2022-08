Morte Olivia Newton John: l’attrice di Grease ha espresso un ultimo desiderio

Olivia Newton John si è spenta a 73 anni: l’indimenticabile attrice di Grease ha espresso un ultimo desiderio.

Col ruolo di Sandy di Grease ha fatto sognare i fan di tutto il mondo, raggiungendo un successo straordinario. Olivia Newton John si è spenta lunedì 8 agosto a 73 anni anni, lasciando un grande vuoto.

L’attrice e cantante è scomparsa dopo una lunga battaglia contro il cancro. Battaglia iniziata nel 1992 e durante la quale non ha mai perso il sorriso, mostrandosi sempre positiva e combattente. Fino alla fine, come dimostra uno degli ultimi desideri espressi dall’attrice.

Olivia Newton John, l’ultimo desiderio della protagonista di Grease

Niente fiori, ma donazioni alla Olivia Newton John Foundation Fund, la fondazione da lei creata, dedicata alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro. È questa una delle ultime volontà dell’attrice australiana, scomparsa a 73 anni dopo una lunga lotta contro il tumore al seno. Un desiderio che la star di Grease aveva espresso al marito, il produttore John Easterling, che ha sposato nel 2008. Il fondo a cui ha dato vita l’attrice è un ente di beneficenza indipendente che sponsorizza la ricerca sulla medicina a base vegetale: nel corso della sua malattia, Olivia Newton John non ha mai nascosto di fare uno di marijuana come palliativo.

“La sua ispirazione curativa e l’esperienza pioneristica con la medicina delle piante continua con la Olivia Newton John Foundation Fund, dedicata alla ricerca della medicina vegetale e del cancro. Al posto dei fiori, la famiglia chiede che ogni donazione sia fatta in sua memoria all’ ‘onjfoundation”, si legge nell’ultimo post condiviso sul canale Instagram dell’attrice. Post col quale è stata annunciata la scomparsa dell’attrice e che ha ricevuto migliaia di commenti di fan, amici e colleghi, distrutti per la notizia.

E in tantissimi hanno voluto dare un ultimo saluto sui social all’indimenticabile attrice, da Elthon John a Oprah Winfrey, da Viola Davis a Hugh Jackman. E, tra questi, non poteva mancare lui, John Travolta. Con Olivia Newton John è stato il protagonista del musical Grease, nel ruolo del bello e ribelle Danny. “Mia carissima Olivia, hai reso le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile, ti amo così tanto. Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo tutti insieme. Tuo dal primo momento che ti ho visto e per sempre. Il tuo Danny, il tuo John!“. Queste le parole, da brividi, che l’attore statunitens ha dedicato alla sua collega, in un post Instagram che ha emozionato tutti.

L’attrice lascia una figlia, Chloe Lattanzi, nata nel 1986 dal matrimonio con l’attore Matt Lattanzi, durato dal 1984 al 1995. “Sei il mio posto sicuro, il mio spazio del cuore. È stato e continuerà ad essere un onore essere la tua bambina e la tua migliore amica. Sei un angelo in terra e tutti quelli che sono stati toccati da te sono stati benedetti”, ha scritto in una dedica struggente sui social.