Questa foto di Ludovico Tersigni vi lascerà di stucco: pazzesco, non sembra lui

Una vecchia foto su Instagram mostra com’era l’attore e conduttore Ludovico Tersigni qualche anno fa: lo avreste riconosciuto?

Due giorni fa ha compiuto 27 anni, ma Ludovico Tersigni può dirsi più che soddisfatto dei traguardi raggiunti finora a livello professionale. Dopo la maturità classica conseguita al Liceo Classico Chris Cappell College di Anzio, ha iniziato a dedicarsi alla sua grande passione per il teatro e soprattutto ai musical frequentando corsi e facendo esperienze in varie compagnie.

Del resto, il musical è una forma di spettacolo completa, per artisti a 360 gradi che sanno cantare, ballare e recitare. Ed in effetti, il giovane nettunese sta dimostrando ampiamente di essere versatile come pochi. Nato a Roma e cresciuto a Nettuno, il suo debutto al cinema avviene nel 2014, quando recita nel film Arance & martello di cui suo zio Diego Bianchi è regista.

L’anno successivo entra nel cast della serie Tutto può succedere dove rimane fino alla terza stagione. La grande occasione come protagonista gli arriva grazie al film del 2016 Slam – Tutto per una ragazza in cui per calarsi nei panni di Sam, prende lezioni di skateboard. Lavora poi in altre serie fino ad approdare alla conduzione di X Factor nel 2021. Nella prossima edizione sarà sostituto da una famosa cantante, ma questa parentesi ha dimostrato che nel suo futuro potrebbe tranquillamente esserci anche la tv.

Un’esperienza che lo ha aiutato moltissimo, come ha raccontato in occasione del Giffoni Film Festival di cui è stato ospite insieme a Serena Autieri per presentare il lungometraggio di animazione Lightyear – la vera storia di Buzz. Qui lo vediamo alle prese col doppiaggio di uno dei personaggi ossia il gatto robot Sox.

Insomma, la carriera di Tersigni sembra aver spiccato decisamente il volo, ma quanti di voi lo hanno mai visto quando aveva appena 19 anni?

Ludovico Tersigni in una vecchia foto: com’è cambiato in questi anni

Da sempre pieno di interessi ed hobby come il tennis, il calcio e la pallavolo, l’ex conduttore di X Factor nonostante sia giovanissimo, fino a pochi giorni fa non aveva profili social. Più volte ha spiegato di far fatica a seguire i meccanismi di tali piattaforme e di essere molto riservato.

Purtroppo, come accade spesso in questi casi, sono stati aperti molti profili falsi a suo nome e ciò lo ha spinto ad aprirne uno ufficiale: “È avvenuto un evidente furto di identità. Le persone che hanno avuto questa brillante idea si sono permesse di chiedere denaro in DM utilizzando come pretesto la mia visibilità. Uno dei motivi per cui sono tornato su Instagram è proprio questo: scongiurare questa eventualità”, ha scritto giorni fa in un post.

Ora, quindi anche Tersigni ha un account verificato su Instagram e tra gli scatti pubblicati, è spuntata una sua foto di quando aveva 19 anni. Un cespuglio di capelli ricci che lo fa sembrare molto diverso da ora, ma siamo certi che a molte fan piacerà anche così!

Avevamo ragione?