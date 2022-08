“Urla e lacrime”: racconta a tutti la battaglia che si nasconde dietro il suo ‘pancione’

Ha appena annunciato di essere incinta, ma ha raccontato a tutti la battaglia che si nasconde dietro al suo ‘pancione’: cos’è successo.

Un annuncio totalmente inaspettato, quello che l’ex tronista di Uomini e donne ha condiviso qualche giorno fa sul suo canale social ufficiale. A distanza di poco più di un anno dalla nascita della sua primogenita, è nuovamente incinta! Nessuno l’avrebbe mai immaginato – perché fino a questo momento l’ex volto di Canale 5 era riuscita a mantenere il ‘segreto’ perfettamente – ma si può chiaramente comprendere che la ‘dolce’ notizia ha lasciato tutti contenti.

Tra qualche mese, quindi, diventerà mamma per la seconda volta, ma sembrerebbe che dietro al suo ‘pancione’ si nasconda una vera e propria battaglia. A raccontarlo, è stata proprio la diretta interessata a corredo del video che ha condiviso per annunciare l’arrivo del suo secondo bebè. Al momento, non è stato ancora svelato il sesso – supponiamo, quindi, che sia incinta di poco meno di tre mesi – ma sembrerebbe che non tutto sia andato filo come liscio. “Sono speciali per tutto ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo”, è proprio con queste parole che l’ex tronista di Uomini e donne ha rivelato cos’è successo alla sua primogenita e al suo secondo bebè per venire al mondo. Certo, non è affatto scesa nei dettagli, ma dal suo racconto si capisce chiaramente che si tratta di una vera e propria battaglia!

Racconta la sua battaglia: cosa si nasconde dietro al suo ‘pancione’

È al terzo mese di gravidanza e – a quanto pare – il termine ultimo è previsto per i primi mesi del 2023. Grande gioia per l’ex tronista di Uomini e donne, che – così come un’altra ex corteggiatrice del programma – non ha potuto fare a meno di raccontare cos’è successo. Come dicevamo precedentemente, l’ex volto di Canale 5 ha scelto di raccontare la sua battaglia che si nasconde dietro al ‘pancione’, non volendo affatto scendere nei dettagli, ma facendo chiaramente intendere quello che ha dovuto passare. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? La risposta è davvero semplicissima: Ludovica Valli! Domenica scorsa, l’ex tronista di Uomini e donne ha annunciato di essere incinta per la seconda volta, ricevendo un affetto immediato da parte del suo pubblico.

Ludovica e il suo Gianmaria, quindi, saranno genitori per la seconda volta ed Anastasia – nata poco più di un anno fa – diventerà un’adorabilissima sorellina. “Dietro questo pancino c’è una storia incredibile: lacrime, urla, abbracci da toglierci il fiato”, ha anche raccontato la giovanissima Valli su Instagram. Continuando, poi, a dire: “Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati”, non nascondendo la sua forte emozione.

Insieme ai tantissimi auguri che sono giunti per Ludovica e la sua famiglia da parte dei suoi sostenitori, non possiamo fare a meno di congratularci ed augurare il meglio alla giovane Valli.