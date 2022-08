È Sofia in Grand Hotel: oggi l’attrice sembra un’altra persona, stenterete a riconoscerla

Interpreta Sofia Alarcon nella serie tv spagnola Grand Hotel: fuori dal set sembra un’altra persona, stenterete a riconoscerla.

Colpi di scena a non finire nella terza stagione di Grand Hotel – Intrighi e passioni. Si tratta del terzo ed ultimo capitolo della serie tv spagnola proposta da Canale 5, che narra le vicende della famiglia Alarcon.

Al centro della trama, l’appassionante e turbolenta storia d’amore tra la ricca Alicia Alarcon e il cameriere Julio Olmedo. Un amore che ha tanti ostacoli da superare, primo tra tutti Diego Murquia, lo spietato marito di lei, attualmente proprietario del prestigioso hotel in cui è ambientato tutto il racconto. Come andrà a finire? In attesa di scoprirlo, parliamo di un’altra protagonista assoluta della serie, Sofia Alarcon. Si tratta della sorella di Alicia e, sin dalla prima stagione, nasconde oscuri segreti. A darle il volto è la bellissima Luz Valdenebro, siete curiosi di vedere com’è l’attrice fuori dal set? Stenterete a riconoscerla!

Grand Hotel, com’è l’attrice che interpreta Sofia fuori dal set: look stravolto

Manca poco ad un nuovo appuntamento con Grand Hotel! La quarta puntata della terza stagione della serie andrà in onda venerdì sera, come sempre in prima serata su Canale 5. Accadrà di tutto e vedremo nuovi sviluppi nell’ambiguo legame che sta nascendo tra Sofia Alarcon e il nuovo parroco, Padre Grau. Ma, a proposito di Sofia, oggi parleremo dell’attrice che presta il volto alla figlia di Donna Teresa Alarcon. Si tratta di Luz Valdenebro, attrice e modella originaria di Cordova, classe 1975. Oltre al ruolo in Grand Hotel, l’attrice è apparsa in diverse serie di successo in Spagna, come Seis Hermanas e Amar es para siempre.

L’attrice è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram e Tik Tok, dove è solita postare foto e video delle sue giornate. E, negli ultimi giorni, la Valdenebro si è mostrata con un look decisamente diverso da quello del suo alter ego in scena. Sofia Alarcon è abitata a portare capelli raccolti e ricci, ma com’è l’attrice fuori dal set? Ebbene, Luz predilige la piega liscia e, negli ultimi tempi, ha deciso di dare un tocco di colore alle sue punte, optando per una sfumatura color rosa! Date un’occhiata ad alcune immagini condivise dall’attrice su Instagram:

Eh si, sembra un’altra persona! Quel che è certo è che, in qualsiasi versione, Luz/ Sofia è sempre incantevole. Cosa aspettate a seguire l’attrice sui social?

Anticipazioni Grand Hotel venerdì 12 agosto

Alicia, Julio e Maite, durante le loro ricerche, troveranno il cadavere della madre di Diego, mentre Andres decide di fare una dichiarazione di innocenza pubblicamente, sotto minaccia di Donna Teresa. A difendere il ragazzo ci penserà Maite, che è un avvocato, ma dovrà vedersela con il detective Bazan, deciso a far giustiziare il giovane, accusato per l’omicidio di Belen. ll corpo della domestica, intanto, non è stato trovato…