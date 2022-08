Totti e Noemi Bocchi, indiscrezione clamorosa: questo l’avrebbe convinto a lasciare Ilary Blasi

Secondo quanto rivela il Corriere della Sera, una clamorosa novità su Totti e Noemi avrebbe spinto l’ex capitano a lasciare Ilary.

Se la notizia della separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è stata già di per sé un colpo di scena che ha lasciato tutti sbigottiti, gli sviluppi veri o presunti di cui quasi ogni giorno veniamo a conoscenza non sono da meno. Ovviamente, la presenza di Noemi Bocchi nell’intricata trama di quella che ormai è diventata quasi una ‘soap’ alimenta ipotesi e indiscrezioni di ogni tipo.

Quella lanciata da Corriere della Sera in queste ore, ad esempio, ha davvero del clamoroso e, se dovesse rivelarsi fondata, sarebbe un tassello in più verso la comprensione di ciò che sta accadendo tra i celebri ex coniugi più chiacchierati d’Italia. Sì, perché potrebbe essere il vero motivo per cui l’ex capitano della Roma si è deciso a mettere fine al suo matrimonio con la conduttrice.

E spiegherebbe anche la causa dell’attuale gelo tra loro, come quando si sono visti a Sabaudia al ritorno dal viaggio in Africa della Blasi. Inoltre, potrebbe rappresentare la ragione che ha spinto entrambi a fare due comunicati separati per annunciare la rottura. Insomma, se ciò che rivela il Corriere dovesse essere vero, il triangolo formato con la Bocchi starebbe dando origine a risvolti da restare sbalorditi.

Vediamo allora cosa starebbe succedendo davvero tra Totti e la sua nuova fiamma stando al noto quotidiano.

Totti e Noemi Bocchi, il presunto colpo di scena ha dell’incredibile: indiscrezione shock

In queste settimane, pare proprio che la storia tra Totti e la Bocchi stia spiccando definitivamente il volo. Gli avvistamenti dell’ex capitano presso la casa della 34enne dei Parioli sembrano non lasciare spazio a dubbi. Adesso però sarebbe un altro il colpo di scena.

Secondo il Corriere, Noemi sarebbe incinta! Il ‘Pupone’ starebbe quindi per diventare papà per la quarta volta e perciò avrebbe deciso di allontanarsi da Ilary. Per la flower designer si tratterebbe invece del terzo figlio, dopo i primi due avuti dall’ex marito Mario Caucci. C’è da dire che sulle foto pubblicate dal settimanale Chi la Bocchi non sembra affatto in dolce attesa, ma il ventre potrebbe essere piatto perché forse si tratta dei primi mesi.

Intanto la Blasi in questi giorni si è recata sulle Dolomiti per trascorrere qualche altro giorno lontana dal trambusto mediatico e lì ha incontrato Alfonso Signorini. Nella rinomata località di montagna, il conduttore del GF Vip possiede una casa ed a Il Messaggero ha rivelato che impressione ha avuto sullo stato d’animo della collega. “L’ho trovata bene. Ilary è una donna molto lucida che sa il fatto suo”, ha spiegato.

Come precisato, non c’è nessuna certezza sul fatto che Noemi aspetti un figlio da Totti. Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati sul triangolo che sta appassionando tutta Italia.