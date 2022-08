Uomini e donne, Tu si que vales e Verissimo: ecco quando cominciano i programmi Mediaset, ci sono le date.

Qualche settimana fa sono stati annunciati i Palinsesti mediaset e abbiamo conosciuto in anticipo i programmi che vedremo in onda nella prossima stagione autunnale. Sappiamo per esempio che Live non è la D’Urso e Domenica Live come per le precedenti edizioni, non andranno in onda.

Barbara D’Urso, almeno al momento, ha il timone solo di Pomeriggio Cinque. Per quanto riguarda gli altri programmi, vedremo su canale 5 il ritorno di Tu si que vales, Uomini e donne, Amici, Verissimo, ritorna Alfonso Signorini con la settima edizione del Grande Fratello Vip. In questi mesi ci sono stati i casting per scegliere i protagonisti delle nuove edizioni. Il conduttore del reality sta lasciando man mano degli indizi su alcuni dei concorrenti che vedremo. Nel periodo estivo sono andate avanti per esempio le registrazioni di Tu di que vales in cui sono stati confermati Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni, Belen Rodriguez e Giulia Stabile.

Ormai mancano pochissime settimane alla fine dell’estate e in molti già si chiedono quando inizieranno i programmi. Ebbene vi sveliamo in anticipo tutte le date delle trasmissioni che vedremo in onda su canale 5 a partire da settembre 2022.

Uomini e donne, Tu si que vales e Verissimo: quando cominciano i programmi mediaset

A settembre partiranno le nuove edizioni dei programmi che solitamente vanno in onda sulle reti mediaset. Alfonso Signorini sarà nuovamente al timone de Grande Fratello Vip. In queste settimane ha lasciato vari indizi social per far incuriosire gli utenti che non vedono l’ora di scoprire i nuovi concorrenti.

Ma quando parte il reality? Secondo quanto riportato da Tv Blog il GF Vip farà ritorno in televisione il 19 settembre in prima serata. Quindi, facendo i calcoli, non manca molto al nuovo inizio. Naturalmente anche per gli altri programmi sono proseguiti i provini per scegliere i protagonisti. Per esempio nel periodo estivo sono andate avanti le registrazioni di Tu di que vales con Belen Rodriguez, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ma quando comincia la nuova edizione? La data scelta è sabato 17 settembre con la prima puntata. Maria De Filippi che vedremo nel programma torna al timone anche di Amici e di Uomini e donne. La ventunesima edizione del talent show ha avuto un successo impressionante e ci si aspetta che anche la ventiduesima possa cavalcare ascolti record. Anche per Amici non manca molto, sempre secondo quanto riportato da Tv blog, la data fissata per l’inizio della nuova edizione è domenica 18 settembre.

C’è poi Uomini e donne che inizia nello stesso giorno del GF Vip, ovvero il 19 settembre, ma in onda di pomeriggio, com’è suo solito. Verissimo parte con la nuova edizione con Silvia Toffanin il 17 settembre e a quanto pare resta anche di domenica visti i risultati della precedente edizione.