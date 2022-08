Una villa che lascia incantati: la casa per le vacanze di Belen e Stefano De Martino

Avete visto la villa per le vacanze di Stefano De Martino e Belen Rodriguez? La casa lascia incantati: un vero e proprio sogno.

Siamo in piena estate e se c’è chi ha scelto di volare via dall’Italia per dedicarsi ad un mese pieno di divertimento e relax in terra straniera – proprio come Federica Nargi, che recentemente ha conquistato l’attenzione di tutti per un costume super – c’è chi ha voluto godersi le bellezze del nostro paese.

Se da una parte Barbara D’Urso ha voluto rilassarsi presso la sua villa a Capalbio – di cui vi abbiamo spiegato qualche piccolo dettaglio e vi abbiamo descritto la sua bellezza – anche Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno scelto proprio l’Italia come meta delle loro vacanze. A proposito, voi avete mai visto la loro villa? Spulciando un po’ i rispettivi canali social, siamo riusciti a rintracciare alcuni suoi squarci che ce la mostrano esternamente e ci fanno chiaramente intendere quanto il relax sia assicurato. Vi assicuriamo: è davvero bellissima! Siete pronti anche voi a scoprire qualche suo dettaglio in più? Vi diremo noi ogni cosa!

La villa per le vacanze di Stefano e Belen è da sogno! L’avete vista? Che incanto!

Seppure entrambi impegnatissimi col proprio lavoro – Belen è ritornata a registrare per Tu si que vales e Stefano è stato in giro per l’Italia col Tim Summer Hits e i suoi dj set – la coppia non ha perso occasione di poter dedicare un po’ di tempo per sé. In compagnia di Santiago e della piccola Luna Marì, così, hanno scelto una villa per le loro vacanze da sogno in terra nostrana. Non esistono più quei tempi in cui Stefano e Belen trascorrevano le loro ferie ad Ibiza o in giro per il mondo, ma la coppia ha scelto di restare nel nostro Belpaese e di godersi tutte le sue bellezze. Avete visto, però, la casa delle loro vacanze? Un po’di tempo fa, i due piccioncini hanno condiviso un video che ce la mostra in tutta la sua bellezza. Pronti a vederla anche voi?

Partiamo immediatamente con l’esterno della villa! Completamente immersa nella natura, la villa per le vacanze di Stefano e Belen è circondata da vaste distese di verde. Sembrerebbe che la casa abbia un aspetto piuttosto rustico ed è questo che la rende davvero unica!

Se da una parte, però, c’è il verde e fiori, dall’altra non può assolutamente mancare un po’ di ‘mare’. In questo video, infatti, si vede chiaramente l’immensa piscina di cui godono Stefano e Belen durante le loro vacanze. Insomma, un connubio davvero perfetto!

Infine, non può assolutamente un area ‘relax’ dedicata alla coppia! Eccola qui, spettacolare:

Insomma, per la loro prima estate insieme, Stefano e Belen hanno scelto di osare. E, dati i risultati, non ci resta che dire che hanno fatto più che bene!