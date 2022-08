È dimagrita tantissimo a Vite al Limite, dopo è successo l’impensabile: non se lo sarebbe mai aspettato

A Vite al Limite è dimagrita tantissimi chili, ma quello che è successo dopo il programma è impensabile: non se lo sarebbe mai aspettato.

Ha partecipato a Vite al Limite per ritornare in forma, ma mai si sarebbe immaginata quello che è successo una volta spenti i riflettori del docu-reality. Non solo, infatti, è dimagrita tantissimi chili grazie alla dieta e al programma impostole dal dottor Nowzaradan, ma è stata la protagonista di qualcosa di impensabile subito dopo il programma. Pronti a saperlo anche voi cosa le è successo? Non immaginereste mai!

Era esattamente il 2015 quando il pubblico di Vite al Limite ha conosciuto la storia di Bettie Jo Elmore, interessandosene completamente. Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso di 297 kg, la giovanissima donna ha chiaramente detto al dottor Nowzaradan di essere fortemente intenzionata a ritornare in forma per riprendere in mano le redini della sua vita. Quello che è successo, però, durante il suo percorso in clinica è stato davvero pazzesco: Bettie ha dovuto abbandonare improvvisamente il suo percorso di dimagrimento! Voleva dimagrire, ma la scoperta della sua prima gravidanza ha rallentato la sua rinascita. A questa piacevolissima scoperta, però, si aggiunge un incredibile dramma: la Elmore ha scoperto di avere una massa all’altezza della colonna vertebrale che avrebbe potuto provocarle la paralisi ed ha scelto così di ritirarsi.

A Vite al Limite è dimagrita tanto, ma dopo è successo l’impensabile: la storia di Bettie Jo

Così come Maja Radanovic, anche Bettie Jo ha abbandonato Vite al Limite nel bel mezzo del programma di dimagrimento. A differenza di Angela Gutierrez, però, la paziente del dottor Nowzaradan non ha lasciato per la sua mancata collaborazione, ma per la scoperta della sua prima gravidanza e di una terribile massa ossea. Quello che, però, è più incredibile è il fatto che – una volta partorito il suo primo bebè e risolta la questione della massa – Bettie si è nuovamente rimessa in carreggiata ed è dimagrita tantissimo. Noi l’abbiamo rintracciata sui social ed abbiamo scoperto che ancora oggi – a distanza di sette anni dalla sua partecipazione al programma – la Elmore appare in grande forma.

Com’è cambiata la vita di Bettie dopo Vite al Limite? La giovane paziente del dottor Nowzaradan non si sarebbe mai aspettato tutto quello che è successo dopo il programma. Dopo la nascita del suo primo figlio, infatti, la Elmore è diventata nuovamente madre. Nei mesi scorsi – attraverso una serie di post condivisi sulla sua pagina Instagram ufficiale – Bettie ha annunciato di essere diventata nuovamente mamma di un piccolo maschietto. Una gioia incontenibile, quindi, per la giovane e suo marito, che adesso formano una famiglia davvero perfetta. Curiosi di sapere com’è diventata oggi? Eccola qui:

Decisamente meravigliosa, non credete? Auguriamo a Bettie ogni bene.