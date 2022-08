È Alicia in Grand Hotel, ma in questo scatto è quasi irriconoscibile: clamoroso!

Veste i panni di Alicia nella serie tv Grand Hotel, ma riconoscerla in questo scatto che abbiamo rintracciato è impossibile: quasi irriconoscibile!

Dopo il finale di stagione shock di New Amsterdam, Canale 5 ha pensato di regalare al suo numerosissimo pubblico un nuovo appuntamento davvero imperdibile. Stiamo parlando proprio di Grand Hotel – intrighi e passioni. In onda ogni Venerdì dal 22 Luglio scorso, la serie tv spagnola è ritornata in onda con dei nuovi episodio dopo una scorsa stagione davvero clamorosa!

È iniziata da diverse settimane questa terza stagione di Grand Hotel, eppure si sta già rivelando totalmente imperdibile. I primi episodi, infatti, ci hanno regalato dei colpi di scena davvero impressionanti. Ed anche la quarta puntata, quella che andrà in onda tra qualche ora su Canale 5, sembrerebbe essere sulla buona strada. Noi non ce la perderemo, voi? In attesa dell’appuntamento di domani, però, siamo andati a spulciare il canale Instagram di una delle sue protagoniste indiscusse. Ed abbiamo rintracciato un suo scatto dove è quasi irriconoscibile. Nella serie tv veste i panni della bella Alicia, ma farete davvero difficoltà a riconoscere Amaia Salamanca in questa foto social. Pronti a vederla anche voi? Ne resterete davvero di stucco!

È Alicia in Grand Hotel, in questo scatto è irriconoscibile: clamoroso!

Nata a Madrid nel 1986, Amaia Salamanca – ancora prima di intraprendere la sua carriera da attrice – ha cavalcato l’onda del successo facendosi conoscere in diverse campagne pubblicitarie. Il debutto sul piccolo schermo arriva nel 2006 quando, per la prima volta in assoluto, viene scritturata per una famosa serie tv spagnola. Da quel momento, ha inizio la sua scalata al successo. Volto popolarissimo di Netflix ed attrice super amata, la bella Salamanca vanta di un successo impressionante anche sul suo canale social ufficiale. È qui che – oltre ad essere seguitissima – e più che attiva! La bacheca di Amaia, infatti, è ricca di scatti che ci permettono di capire com’è l’attrice nella vita di tutti i giorni e come si svolge la sua quotidianità.

Tra i diversi scatti che abbiamo rintracciato sul suo canale social ufficiale, siamo riusciti a rintracciare uno che ha immediatamente catturato la nostra attenzione. Non sappiamo quanti anni siano passati dalla foto, ma quello che no si può fare a meno di notare è di come l’attrice sia quasi irriconoscibile rispetto ad adesso. Per farla breve, quindi: se non avessimo saputo che si trattava di lei, non avremmo mai indovinato che si trattava di lei. Vi abbiamo talmente incuriosito che adesso non vedete l’ora di vedere anche voi lo scatto in questione? Eccolo:

Amaia Salamanca da bambina è di una bellezza davvero assoluta, non credete? Diteci la verità: se non ve l’avessimo detto, voi l’avreste riconosciuta?