Andrea Delogu mai vista così prima d’ora: in pochi l’avrebbero riconosciuta in questo scatto

In pochissimi hanno mai visto Andrea Delogu così: in questo scatto l’amatissima conduttrice è davvero irriconoscibile, avreste fosse lei?

L’appuntamento del Giovedì sera col Tim Summer Hits è terminato esattamente una settimana fa, ma niente paura: stasera andrà in onda il ‘Best Of’. A partire dalla prima fino all’ultima serata, nel corso dell’appuntamento di stasera andranno in onda le migliori esibizioni di questa prima – e ci auguriamo non l’ultima – edizione di questo fantastico evento musicale.

Sono stati degli ottimi compagni di viaggio, Stefano De Martino ed Andrea Delogu col Tim Summer Hits. In onda ogni Giovedì sera dalle maggiori piazza italiane i due conduttori sono stati al timone di un fantastico evento, che ha fatto ballare, cantante e divertire milioni e milioni di telespettatori. In attesa del ‘best of’ di stasera, però, siamo andati a dare una sbirciatina al profilo Instagram della splendida Delogu. Ed oltre agli ultimissimi scatti della sua vacanza insieme al suo nuovo fidanzato, siamo riusciti a rintracciare una foto del tutto inedita. Lei è sempre bellissima, ma siamo certi che in pochissimi l’hanno mai vista così. Siete curiosi di sapere anche voi di che cosa si tratta? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Vi anticipiamo: in questa foto è quasi irriconoscibile!

Andrea Delogu quasi irriconoscibile in questo scatto: mai vista così prima d’ora

Così come tantissimi altri personaggi dello spettacolo, anche Andrea Delogu è super attiva sul suo canale social ufficiale. Tra scatti senza trucco e all’interno della sua casa, la conduttrice non perde mai occasione di mostrarsi ai suoi sostenitori nella sua quotidianità. È proprio per questo motivo che – spulciando con attenzione il suo canale Instagram – abbiamo rintracciato uno scatto del tutto inedito. Siamo soliti ad ammirarla in tutta la sua bellezza e a mettere tutti d’accordo col suo fascino, ma siamo certi che in pochissimi l’hanno vista così.

Se lo scatto al mare ci ha mostrato un Leonardo Pieraccioni chiaramente diverso da quello a cui siamo abituati a vedere, la foto di Andrea Delogu da piccolina vi lascerà davvero senza parole. Un po’ di tempo fa, infatti, la conduttrice ha condiviso questo tenerissimo scatto del passato, mettendo tutti d’accordo con la sua tenerezza. Non sappiamo quanti anni abbia in questa foto e né tantomeno quanti ne siano passati, sia chiaro. Quello che, però, non si può fare a meno di notare è come la conduttrice sia diversa rispetto ad adesso. D’altra parte, qui era piccolissima! Occhi sempre furbetti, ma con capelli castani e decisamente più corti rispetto a quelli sfoggiato ora, la conduttrice mostra una foto di sé che in pochi hanno mai visto. Curiosi anche voi di vederla? Guardatela qui, è davvero bellissima:

Diteci la verità: l’avreste mai riconosciuta?