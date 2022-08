Chiara Ferragni, la manicure ‘francese’ non passa inosservata: che bei colori! Tutti pazzi per le sue unghie

Avete visto anche la manicure ‘francese’ di Chiara Ferragni? Le sue unghie non passano assolutamente inosservate: che bei colori!

Continua a godersi le sue vacanze in compagnia della sua famiglia, Chiara Ferragni. Attualmente ad Ibiza insieme a suo marito Fedez, Leone e la piccola Vittoria, l’influencer sta vivendo dei momenti davvero magici con loro che non perde occasione di poter condividere col suo pubblico social.

Tra racconti inediti della sua storia d’amore con Fedez e fantastici annunci a sorpresa, Chiara Ferragni sa sempre come far entrare il suo pubblico nella sua vita. L’ha fatto anche qualche giorno quando – com’è nel suo stile – ha condiviso un post che racchiude le foto più belle dei giorni scorsi. Ha mostrato, ad esempio, un suo splendido scatto con alle spalle un favoloso tramonto spagnolo, le prime ‘espadrilles’ della piccola Vittoria, i suoi preziosi anelli ed anche la sua manicure ‘francese’. Come al solito, i consigli di stile della Ferragni hanno fatto centro: tutti sono pazzi per lei e le sue unghie coloratissime! Voi, però, le avete viste? Tantissime star dei social stanno condividendo le loro manicure col loro pubblico, ma voi volete vedere quella sfoggiata dalla bella Chiara? È davvero pazzesca!

Chiara Ferragni, avete visto anche voi la sua manicure? Pazzesca!

Se Lorella Cuccarini per le sue vacanze ha scelto un colore unico per le sue unghie, Chiara Ferragni ha scelto di ‘osare’. Lo aveva già fatto qualche tempo fa, ma con questa manicure francese ha messo davvero tutti d’accordo. A catturare l’attenzione, infatti, sono stati tutti quei colori che l’imprenditrice ha scelto di utilizzare per colorare le sue unghie. Si tratta di colori decisamente tenui e, soprattutto, che combaciano perfettamente col clima estivo di questi ultimi mesi – proprio come aveva già fatto in precedenze Belen Rodriguez.

Tra cinema in casa, gite in barca ed imperdibile paesaggi di Ibiza, Chiara Ferragni non perde occasione di condividere ogni cosa di questa fantastica vacanza. Avrebbe mai potuto rinunciare a mostrare le sue unghie? Assolutamente no! In perfetta sintonia con la bella stagione, l’imprenditrice ha mostrato la sua manicure più che originale ed ha messo tutti d’accordo. Si tratta, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta su Instagram, di un ‘french’, ma non nella versione classica. Tutti conosciamo quella a forma di mezzaluna con smalto di colore bianco gesso e bianco latte, giusto? Questa scelta da Chiara Ferragni è tutt’altro! L’unghia ha sempre una forma di mezzaluna, ma ha dei colori davvero pazzeschi. Guardate un po’ qui:

Per colorare l’unghia, quindi, Chiara Ferragni non ha scelto un bianco gesso, bensì diversi colori che rispecchiano l’estate. A partire dal verde mela fino al giallo, ogni tonalità scelta va in perfetta sintonia con la sua abbronzatura.