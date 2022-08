“Chiudo a chiave il dolore per andare avanti”: nessuno si aspettava queste parole da Maria De Filippi

Intervistata dal settimanale Oggi, Maria De Filippi racconta il suo rapporto col dolore ed altri aspetti della sua sfera privata.

Sembra strano immaginarla in vacanza, eppure anche Maria De Filippi ha abbandonato momentaneamente i vari programmi che conduce in attesa di ripartire a settembre per una nuova stagione televisiva. Il celebre volto Mediaset si trova ad Ansedonia, dove è solita recarsi ogni anno insieme al marito Maurizio Costanzo.

Da oltre 25 anni, i due sono una delle coppie più iconiche della tv e nelle interviste di ciascuno, il loro legame è quasi uno degli argomenti principali. E’ successo anche stavolta, nella recente intervista che la regina di Canale 5 ha concesso al settimanale Oggi.

Suo marito ha espresso più volte il desiderio che lei gli stringa la mano giusto nell’attimo prima di morire e commentando questa affermazione, la conduttrice non ha nascosto di non essere sicura di averne la forza. “Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”, ha rivelato a cuore aperto.

Oltre a precisare che la sua società di produzione non ha acquistato i diritti della prossima stagione de La Talpa e che Piersilvio Berlusconi le ha solo chiesto di provare a rinnovare un po’ la formula del programma, la De Filippi ha raccontato anche qual è stato il primo grande dolore della sua vita e qual è la sua paura più grande.

Maria De Filippi rivela come affronta il dolore: retroscena che nessuno immaginava

La sua compostezza e la sua aria algida sono sempre state le caratteristiche che la rendono una conduttrice tv diversa rispetto alle altre sue colleghe. Eppure, i tantissimi telespettatori che seguono la De Filippi fin dai suoi esordi hanno avuto modo in questi anni di apprezzarne in più occasioni la grande sensibilità e profondità d’animo.

E come tutte le persone molto sensibili, Maria rivela sulle pagine di Oggi che spesso, per affrontare i momenti più dolorosi della sua vita, cerca di sotterrare la sofferenza. La conduttrice non nasconde di sentirsi vulnerabile davanti agli ostacoli ed alle paure della vita e che la sua paura più grande è la morte.

Racconta che il primo grande dolore che l’ha segnata è stato quello per la morte di suo padre, che definisce “un lutto mai superato” a cui ha solo messo “un tappo”. Anche quando si è spenta sua madre non è riuscita a fare altro ed ha chiuso a chiave un armadio con tutti gli oggetti più cari appartenuti alla donna. “Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”, ha ammesso nell’intervista.

Intanto, manca sempre meno al ritorno di “Queen Mary” in tv: quale delle sue trasmissioni vi manca di più?