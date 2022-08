Com’era Claudia Ruggeri qualche anno fa: è lei a mostrare un vecchio scatto

Com’era Claudia Ruggeri qualche anno fa? E’ stata lei a pubblicare una vecchia foto in cui appare con un look diverso da oggi.

Claudia Ruggeri è oggi un noto personaggio dello spettacolo e della televisione. E’ la Miss di Avanti un altro ed è a capo del famoso minimondo. Infatti è lei a svelarci in ogni puntata i personaggi che ci sono. E’ entrata a far parte del programma anni fa e aveva il ruolo di Supplente.

In un’intervista a SuperGuida Tv, parlando della sua nuova ‘immagine’ ha confessato che riesce ad essere se stessa nei panni di Miss Claudia rispetto al vecchio ruolo e questa è nata proprio con l’idea di mettere su il famoso salottino dove ci sono tanti personaggi diversi e bizzarri. Prima ancora di far parte di Avanti un altro ha fatto molto nella sua carriera, ma sapete come ha esordito nel mondo dello spettacolo?

Sempre nella medesima intervista ha svelato che ha cominciato lavorando come modella; l’esordio in televisione è arrivato a 18 anni in un programma di Piero Chiambretti. Dopo il debutto la strada è stata in salita ed oggi è molto amata e apprezzata dal pubblico. Lo stesso la segue anche sui social. Sul suo canale instagram Claudia interagisce con i suoi follower pubblicando scatti e storie. Nelle ultime ore ha condiviso una vecchia foto: ecco com’era qualche anno fa.

Claudia Ruggeri, com’era qualche anno fa: mostra un vecchio scatto e aveva un look diverso

In questi anni, grazie anche alla sua presenza ad Avanti un altro, è diventata nota al pubblico sempre più e anche sui social il numero di follower è cresciuto. Sul suo profilo instagram si mostra in tutte le sfaccettature, e dalle foto condivise e dalle storie notiamo la sua grande semplicità oltre alla bellezza. Claudia interagisce molto con coloro che la seguono mostrando attimi della sua quotidianità. Nelle ultime ore, attraverso le sue storie instagram, ha pubblicato uno scatto di qualche anno fa.

Ecco com’era Claudia Ruggeri circa 6 anni fa, come riporta in alto sulla foto condivisa. La Miss di Avanti un altro sfoggiava un look molto diverso. Oggi ha una chioma corta mentre prima portava i capelli molto più lunghi. Prima o dopo è sempre bellissima.