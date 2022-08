Forse non avete mai visto la sorella di Alena Seredova: identiche!

La bellezza di Alena Seredova non è certo un mistero, ma forse non sapete che è una dote di famiglia: avete mai visto sua sorella?

Se qualcuno nutrisse dubbi sull’incisività della genetica, nel caso di Alena Seredova, deve proprio ricredersi. La stupenda modella ceca, arrivata per la prima volta nel nostro Paese a soli 17 anni grazie alla carriera di modella intrapresa due anni prima, è sempre stata un’autentica icona di bellezza. E, a quanto pare, non è l’unica in famiglia ad avere questa dote!

Sì, perché anche ora che è lontana dalla tv da tempo, l’ex di Gianluigi Buffon continua a tenere aggiornati i suoi affezionatissimi fan con i tanti scatti social che è solita postare sul suo profilo. Foto che la ritraggono in tutto il suo splendore dove talvolta è possibile ammirarla anche completamente al naturale, foto di famiglia e vari momenti della sua quotidianità.

Proprio in questi giorni, tra l’altro, Alena si è servita di Instagram per dare un annuncio inaspettato che non riguarda solo lei ma anche il suo compagno Alessandro Nasi. Una notizia che giunge dopo anni dall’inizio della loro storia d’amore da cui è nato il frutto più bello ossia la piccola Vivienne Charlotte.

Tra le immagini pubblicate dalla Seredova, oggi vogliamo mostrarvi quella che la immortala insieme a sua sorella minore. Vederle insieme vi lascerà a bocca aperta perché sono davvero molto simili!

Alena Seredova, chi è e cosa fa nella vita sua sorella: eccole insieme

Nata a Praga il 21 marzo del 1978, la modella che nel 2005 fece impazzire tutti con il calendario Max è cresciuta nella capitale ceca con i genitori e sua sorella Eliska. Quest’ultima vive lontana dai riflettori ed ha un profilo Instagram privato. Stando alle poche informazioni reperibili sul web, tra lei ed Alena c’è una differenza di età di 11 anni. Eliska sarebbe nata infatti il 7 gennaio del 1989.

Pare che Eliska abbia frequentato il liceo a Praga e che nei suoi sogni ci fosse la carriera del medico, ma non sappiamo se abbia effettivamente raggiunto questo traguardo o meno. Tuttavia, una breve incursione nel mondo dello spettacolo c’è stata anche per lei: nel lontano 2008, infatti, ha posato come modella per il brand di biancheria Triumph, come testimoniano alcune foto.

Dal selfie pubblicato insieme all’ex moglie di Buffon, si nota chiaramente la straordinaria somiglianza tra le due. Stesso naso, stessi occhi, identico il sorriso. Insomma, sebbene Eliska non abbia proseguito la sua carriera nella moda, non si può certo dire che non ne avesse le carte in regola! E poi avete visto il colorito della pelle, praticamente uguale?

Osservano questo scatto, bisogna ammettere che la bellezza è proprio il marchio della famiglia Seredova, complimenti ad entrambe!