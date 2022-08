GF Vip, fiori d’arancio per l’ex concorrente: il testimone sarà proprio lui

Dopo la romantica proposta di nozze, i fiori d’arancio sono sempre più vicini per l’ex protagonista del GF Vip: svelata anche la data!

Quando era nella casa del GF Vip, la sua storia d’amore diede molto da parlare a causa di alcune dinamiche scoppiate con un’altra concorrente. Terminata l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, comunque, la relazione è proseguita a gonfie vele ed ora per l’ex volto del programma è giunto finalmente il momento di compiere il grande passo.

E’ il settimanale Chi a darne la notizia, riportata anche da The Pipol Gossip: l’ex concorrente convolerà a nozze a giugno del 2023 e all’evento saranno presenti altri due ex protagonisti dell’avventura nella casa più spiata d’Italia. I futuri sposi stanno insieme dal 2020 e qualche mese fa hanno condiviso con i follower le immagini della romantica proposta di matrimonio.

Il testimone sarà un personaggio famosissimo, da sempre una figura molto importante nella vita dell’ex ‘vippone’ che ne ha parlato più volte all’interno della casa di Cinecittà durante una delle edizioni che maggiormente hanno appassionato il pubblico. Se siete curiosi di scoprire di chi si tratta, siete nel posto giusto!

GF Vip, fiori d’arancio! Convolerà a nozze con la fidanzata, spuntano i primi dettagli

Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato che il prossimo giugno Enock Barwuah e la sua fidanzata Giorgia Migliorati Novello si sposeranno. Il fratello di Mario Balotelli coronerà finalmente il suo sogno d’amore con la ragazza che è accanto a lui ormai dall’estate del 2020.

Un rapporto molto solido, del quale entrambi si sono sempre mostrati molto convinti, ma che ha rischiato di finire del tritacarne mediatico per le rivelazioni scottanti fatte da Selvaggia Roma, ricordate? L’ex gieffina entrata in corsa al GF Vip 5, dopo pochi minuti dal suo ingresso nella casa, dichiarò che tra lei ed Enock ci sarebbe stato un bacio. Un’affermazione che scatenò l’ira del giovane il quale inizialmente negò l’episodio. In un secondo momento, però, confermò l’esistenza di alcuni messaggi con Selvaggia, spiegando che questi erano stati mandati da un suo amico con il suo cellulare.

Giorgia ha sempre creduto alla versione dell’ex calciatore e non ha mai messo in discussione il rapporto con lui. I due sono rimasti insieme e, come dicevamo prima, qualche mese fa c’è stata anche la fatidica proposta di matrimonio.

Chi rivela che a fare da testimone sarà ovviamente Mario Balotelli, fratello dello sposo. Inoltre, tra gli ex protagonisti del GF Vip 5 saranno invitati sicuramente Francesco Oppini e Andrea Zelletta, con i quali Barwuah strinse una forte amicizia nella casa più spiata d’Italia. Al momento i nomi più certi sono questi, ma non è escluso che se ne aggiungano altri.

Tanti auguri ad Enock e Giorgia!