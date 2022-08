Giorgia Palmas, la notizia che tutti aspettavano: l’ha rivelata lei stessa

Giorgia Palmas, la notizia che in molti stavano aspettando è arrivata ed è lei stessa a farlo sapere.

Giorgia Palmas è una delle più belle showgirl italiane, il suo esordio in televisione risale a molti anni fa, quando era giovanissima. La popolarità è arrivata nel 2002 quando è diventata la velina mora di Striscia la notizia affiancata dalla biondissima Elena Barolo.

Dopo questo primo inizio per lei si aprono molte porte dello spettacolo tanto che approda anche nella recitazione. Recita nella serie di successo Carabinieri nella stagione televisiva 2005-2006. In questi anni la carriera di Giorgia è esplosa ed oggi è un amatissimo personaggio televisivo. Da qualche mese, nel maggio del 2022, è convolata a nozze con Filippo Magnini. La coppia si era sposata con rito civile ma ha coronato il sogno di sposarsi anche in Chiesa.

In un’intervista a Verissimo la conduttrice ha raccontato tutte le emozioni provate quel giorno definendo quella giornata memorabile: “Una felicità che credo riusciremo a trattenere nei ricordi per sempre. Sono state emozioni condivise con tutti”, aveva confessato a Silvia Toffanin. Il pubblico ha seguito con affetto l’intervista, la coppia è molto amata tanto che anche sui social sono seguitissimi. Giorgia interagisce spesso con i suoi follower pubblicando scatti e condividendo delle storie in cui mostra la quotidianità. Negli ultimi giorni attraverso le sue ig ha parlato con coloro che la seguono rispondendo anche a molte curiosità. Ed è proprio rispondendo ad una domanda che ha dato la notizia che molti stavano aspettando.

Giorgia Palmas, la notizia che tutti aspettavano: cosa ha rivelato nelle ultime ore

Sui social è molto attiva ed è seguita da quasi 2 milioni di follower. Con un numero così alto è facile immaginare che ogni cosa che condivida non passi mai inosservata. Negli ultimi giorni ha pubblicato una serie di scatti in cui possiamo ammirarla al mare sfoggiare un fisico smagliante e una bellezza da togliere il fiato.

La showgirl in tutte le immagini ha indossato dei capi estivi molto belli, i costumi hanno catturato sempre l’attenzione dei fan, di genere diverso, a due pezzi o intero, e con colori differenti. Sempre in questi ultimi giorni parlando con i suoi follower ha risposto ad alcune domande e curiosità. Attraverso le sue storie instagram ha interagito con coloro che la seguono e trovandosi a rispondere ad una domanda di un utente ha lasciato una notizia che molti stavano aspettando.

Qualcuno le ha chiesto se all’orizzonte ci sono per lei dei programmi, perchè gli piacerebbe vederla in televisione; la showgirl ha risposto facendo sapere a tutti che sì, a quanto pare c’è qualcosa per quest’autunno. Questo vuol dire che ben presto la vedremo sul piccolo schermo o in qualche progetto, come lei stessa fa sapere.