Grey’s Anatomy 19, nella nuova stagione l’addio di un amatissimo personaggio: fan disperati

Grey’s Anatomy 19, al via le riprese della nuova stagione ma un clamoroso addio da parte di un amatissimo personaggio sconvolge i fan

Al via le riprese della nuova stagione del medical drama più seguito ed avvincente della storia. Con la sua diciannovesima stagione, Grey’s Anatomy è pronto per ritornare sui nostri schermi con altri inediti colpi di scena, ed ahimè colpi al cuore. Sarebbe forse giunta l’ore di dire addio alla serie da parte di uno dei personaggi più amati?

Con ben 18 stagioni alle spalle e ben 400 puntate, Gray’s Anatomy, la serie più seguita di Shonda Rhimes, debutterà presto con una nuova stagione. Il medical drama che vede al centro le vicende personali dei medici di Seattle ha conquistato il pubblico di tutto il mondo finendo per diventare di fatti una delle serie più amate e più seguite di sempre.

Dal 2005 sui nostri schermi, da quando con il primo (indimenticabile) episodio è andato in onda, non abbiamo più potuto fare a meno di divorare, puntata per puntata, ogni episodio della serie televisiva. Grey’s Anatomy si annovera pertanto, non solo tra le serie Tv più amate ma è anche una di quelle più longeve. Ogni stagione ci ha regalato colpi di scena che ci hanno lasciati alcune volte con il sorriso, altre con purtroppo l’amaro in bocca di chi voleva che le cose sarebbero andate diversamente. La morte di Derek (interpretato da Patrick Dempsey) ha spezzato i cuori di milioni di fan, per non parlare della scomparsa di Lexie (Chyler Geigh), Mark Sloan (Eric Dane) ed ancora George O’Malley (Theodore Raymond Knight).

Personaggi ai quali, episodio dopo episodio ci eravamo affezionati. Di punto in bianco, abbiamo dovuto lascarli andare. Ogni personaggio che abbia lasciato il set del medical drama, ha intrapreso ovviamente altri nuovi progetti. Sarà lo stesso anche per un altro personaggio molto amato che a quanto pare si dice pronto a salutare la serie dopo Grey’s Anatomy 19?

Grey’s Anatomy 19, al via le riprese della nuova stagione: addio clamoroso

Sarebbe davvero difficile immaginare Grey’s Anatomy senza di lei, eppure la sconvolgente notizia che le riguarda, avrebbe a che fare proprio con un suo possibile addio al medical drama più in voga degli anni duemila. E’ stata dal primo episodio un personaggio cardine, colonna portante dell’intera stagione.

Grey’s Anatomy ha consacrato l’amatissima attrice come una delle più note nel mondo dello spettacolo. Rivestendo un ruolo cardine all’interno della serie Tv, non poteva essere altrimenti per la bellissima Ellen Pompeo, che come tutti sapranno è Meredith Grey all’interno della serie di Shonda Rhimes.

Secondo quanto riportato dal settimanale statunitense, Variety, l’attrice potrebbe avere un ruolo attivo all’interno (di cui sarà produttrice esecutiva) della nuova stagione di Grey’s Anatomy 19 solamente nei primi 8 episodi. Dopodiché, il personaggio di Meredith Grey dirà addio alla serie, ma non la sua voce che resterà quella narrante. Con l’addio di Meredith Grey a Grey’s Anatomy i nostri cuori stanno nuovamente per infrangersi. Quali sono i motivi dell’abbandono da parte dell’attrice?

Perché Ellen Pompeo non sarà più Meredith Grey

Dopo ben 19 stagioni, Ellen Pompeo starebbe quindi per dire addio all’amata serie televisiva. Qualche avvisaglia c’era già stata qualche tempo fa quando si era parlato di rinnovare Grey’s Anatomy per altre stagioni. Lì, l’attrice si disse dubbiosa in quanto avrebbe voluto dedicarsi anche ad altri progetti. E di fatti, il motivo che spinge Ellen Pompeo a posare il camice da brillante chirurgo di Meredith Grey è proprio quello che vede l’attrice impegnata ad una nuova serie televisiva.

Siamo certamente felici per la splendida carriera dell’amatissima Ellen Pompeo, tuttavia, non vedere più Meredith Grey in giro nel Grey Sloan Memorial Hospital sarà un vero colpo al cuore!