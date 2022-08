Studente d’agraria ai tempi di Masterchef, oggi Giorgio fa tutt’altro: vita cambiata dopo il talent

Ai tempi della sua partecipazione a Masterchef 2 era uno studente d’agraria, ma oggi Giorgio fa tutt’altro: com’è cambiata la sua vita dopo il talent.

Sono in tantissimi coloro che – nonostante siano passati anni dalla sua prima messa in onda – non perdono occasione di poter rivedere le repliche di Masterchef 2. In onda dal Lunedì al Venerdì ad orario di pranzo, il famoso talent ripropone tutte le avventure e le sfide che si sono alternate nelle famose cucine nel 2012. State seguendo anche voi le puntate? Non avevamo assolutamente dubbi!

Ben diciotto concorrenti hanno preso parte alla seconda edizione di Masterchef 2, conquistando tutti il pubblico del talent per la loro bravura. Un solo talento, però, è riuscito ad aggiudicarsi il montepremi finale e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette. Tutti gli altri, invece, hanno dovuto abbandonare il proprio sogno durante tutta la durata del talent. C’è chi,infatti, è arrivato fino alla finale. E chi, invece, ha dovuto lasciare il gioco troppo presto. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Regina, giovane concorrente del programma tra le prime eliminate. Cosa sappiamo, però, sul giovane Giorgio? Ai tempi del talent, era un giovanissimo studente di agraria, ma oggi cosa fa? Rintracciandolo su Facebook – dove, vi anticipiamo, non è molto attivo – abbiamo scoperto che dopo il programma la sua vita è fortemente cambiata.

Che fine ha fatto oggi Giorgio, giovane studente d’agraria a Masterchef 2

Il suo percorso all’interno della cucine di Masterchef 2 non è andata benissimo! Seppure i tre giudici gli abbiano dato diverse occasioni, il giovanissimo Giorgio non è riuscito a convincerli fino in fondo. Ed è stato costretto ad abbandonare il programma di cucina qualche tempo dopo il suo ingresso. Cos’è successo, poi, dopo il programma? Ai tempi aveva 26 anni ed era un giovanissimo studente d’agraria, ma com’è cambiata la sua vita dopo il famoso talent di Cielo? Siamo riusciti a rintracciarlo su Facebook. E, seppure non sia attivo dal 2019 sul suo canale ufficiale, sembrerebbe che il giovane Ruggeri abbia completamente cambiato vita. Certo, non è assolutamente la prima volta che un personaggio diventa noto in tv e poi scelga di intraprendere tutt’altro percorso professionale, ma quello intrapreso da Giorgio è davvero pazzesco!

Giovanissimo ma con grosse potenzialità, Giorgio si è immediatamente buttato a capofitto nel mondo della cucina. Sul suo canale Facebook, infatti, si legge che sia diventato excutive chef di tantissimi locali di successo, riuscendo a coronare uno dei suoi più grandi sogni. Ad oggi non sappiamo se stia continuando il suo cammino nel mondo dei fornelli oppure no, anche se ci auguriamo proprio di si.

Vi ricordate di Giorgio ai tempi di Masterchef 2? Anche voi facevate il tifo per lui?